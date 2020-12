"Marmellata solidale": un piccolo gesto per aiutare l'associazione finalese "Lettere Volanti"

Una ennesima testimonianza del "cuore grande" di Finale e dei Finalesi. Questo Natale, infatti, sarà all'insegna della "Marmellata solidale".

Come tutti sanno, infatti, Finale Ligure fa parte del progetto transfrontaliero italo-francese "Mare di Agrumi" proprio per la bontà di questa tipologia di frutta che cresce abbondante sul territorio.

Quest'anno, poi, grazie al clima mite, è stato un anno "d'oro" per le tipiche arance Pernambucco locali, sia per quantità, sia per dolcezza dei frutti. Così Bernardino e Patrizia Monesiglio, dell'hotel Rosita (sulla strada verso Le Manie) hanno avviato una raccolta nel frutteto di famiglia e realizzato la loro "marmellata di arance solidale".

Una parte del ricavato, infatti, andrà all'associazione Rete Genitori Lettere Volanti APS, una realtà molto attiva a Finale Ligure che si occupa di assistenza, consigli utili, seminari, eventi e sportello di consulenze per i ragazzi DSA (cioè con Differente Stile di Apprendimento) e le loro famiglie.