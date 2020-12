Parte da Finale Ligure un'iniziativa per ridare a Natale un sorriso in più "ai nostri nonni"

Torna a Finale Ligure l’iniziativa di solidarietà territoriale dei volontari Marinella Geremia e Maurizio Barbero. Lo scorso anno, in concomitanza delle feste di Natale, i due finalesi, molto attivi nel sociale, avevano messo in atto una raccolta di fondi per regalare un giocattolo a quei bambini meno fortunati, per i quali purtroppo il Natale è soltanto una data sul calendario, segnata in un colore diverso ma tristemente uguale a tutte le altre.

Quest’anno il Covid-19 ha reso tutto diverso: il virus ha cambiato i nostri ritmi di vita, i nostri spostamenti e il nostro stesso modo di intendere la collettività.

Queste riflessioni non sono certo sfuggite ai volontari Geremia e Barbero, che hanno deciso di indirizzare il loro sostegno alla categoria più penalizzata dalle limitazioni del Coronavirus, gli anziani. Nello specifico, nel Finalese, esiste una realtà come il Ruffini, che occupa buona parte dell’ex ospedale cittadino e che ricopre un ruolo importante a supporto della terza età. Ma Geremia e Barbero hanno fatto ancora di più e hanno esteso il loro operato anche alla vicina Noli.

Spiegano in tal senso i due promotori dell’iniziativa: “Abbiamo pensato a chi più di tutti, in questo ultimo anno è rimasto lontano dai propri cari e sarà costretto a passare un Natale da solo e lontano da casa: gli ospiti delle residenze protette e delle case di riposo che per sicurezza, da mesi, non possono avere contatti con le proprie famiglie!

È proprio a loro che abbiamo pensato di regalare un sorriso e a loro abbiamo chiesto cosa vorrebbero ricevere per Natale.

Un piccolo regalo, e magari, con una piccola lettera allegata, qualche parola che possa scaldare il cuore di queste persone, da tanti mesi sole, siamo certi che le vostre parole siano ancora più preziose di qualunque regalo da scartare!

Siamo riusciti a metterci in contatto con la Residenza Protetta Ruffini di Finale Ligure e con la Casa di Riposo Villa Rosa di Noli.

Grazie alla disponibilità dei due direttori abbiamo fatto un elenco delle persone ospiti delle due strutture, con l’elenco dei prodotti da regalare”.

Insomma: una vera e propria “letterina a Babbo Natale” che, esattamente come era stato lo scorso anno con i bambini, porterà un sorriso e un momento di gioia in più in questo Natale così particolare, in un anno difficile per tutti ma per qualcuno ancora più difficile.

L’appello dei promotori, divulgato a livello social, su diverse pagine Facebook cittadine, ha visto una vera e propria “corsa alla solidarietà”: i finalesi non sono rimasti con le mani in mano e hanno dato il loro contributo dimostrando ancora una volta sensibilità e generosità.

Commenta in tal senso il direttore del Ruffini, Remo Zaccaria: “Ringraziamo i volontari che hanno avuto questa bellissima idea. Nel frattempo noi nel Ruffini, così come i miei colleghi di Villa Rosa, ci stiamo adoperando per fare in modo, in linea con le direttive ministeriali e rispettando la normativa in ogni dettaglio, per fare in modo che i nostri ospiti possano incontrare con tutte le cautele del caso i loro familiari; in un momento così difficile per tutti, un gesto così bello e così importante è arrivato nel momento e nel modo più giusto per riportare un po’ di sollievo. Per questo le nostre parole di gratitudine e affetto verso i volontari Geremia e Barbero vogliamo esprimerle non solo come dirigenza ma a nome di tutti i nostri ospiti e delle loro famiglie”.

Ma Natale non è ancora passato! Quindi, chi volesse dare il proprio contributo per un regalo ai "nonni", un gesto di rispetto e devozione verso chi ci ha dedicato una vita di sacrifici, può ancora contattare Marinella Geremia al 347 834 2198 e Maurizio Barbero al 349 316 1253.

E sarà un Natale un po' più bello, per chi riceve ma anche per chi dona.