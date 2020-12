Quiliano, regalo di Natale rubato in un palazzo a due persone anziane: la lettera di condanna del figlio

Un pacco regalato per Natale a due persone anziane che viene sottratto all'interno di un palazzo in via Roma a Quiliano e un cartello di denuncia che viene apposto sul portone da parte del figlio.

"Ieri pomeriggio nel locale comune del portone di questo stabile é stato commesso un gesto ignobile, é stato rubato un pacco destinato ai miei genitori, persone anziane e fragili, era il loro regalo di Natale e il b......o che ha rubato un pacco di poco valore ma di un significato profondo" il testo della lettera.

"Non penso che il ladro lo legga, anche parche mi auguro e spero che non sia una persona che abita li. Ricordo al bastardo che il furto di posta è un reato penale, ma se lo becco io non sarà il carcere, ma un luogo più tranquillo, e con questo caro ladro b......o ti auguro non la morte perché non si augura, ma il peggio per te, e che ti venga tolto quello che hai rubato" ha continuato il figlio.

La denuncia alle forze dell'ordine come specificato in fondo alla lettera è stata formalizzata.