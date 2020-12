Tesla pronta al boom planetario: in arrivo 5 miliardi di azioni

Stupisce ancora Tesla, società che si divide a pari merito il ruolo di protagonista di questo 2020. A dispetto di ogni previsione, infatti, le azioni Tesla non si sono affatto rivelate una bolla di sapone e la società ha aumentato la propria capitalizzazione del +667% dall’inizio dell’anno.

Se qualche anno fa ci si poteva permettere di essere scettici sulla possibilità di acquistare azioni tesla , attualmente questo è un privilegio che non è più disponibile.

Nel 2020 la società ha letteralmente superato ogni aspettativa di analisti, investitori e società di rating, e tutto grazie a Elon Musk, uomo tanto eccentrico quanto geniale.

Con audacia e non poca avventatezza, Musk si è assicurato il vantaggio nella nuova corsa allo spazio contro nientemeno che l’uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos, CEO di Amazon.

A Marzo Musk poteva contare su un patrimonio personale di circa 24,6 miliardi di dollari: a distanza di 9 mesi è riuscito ad accrescere di ben 6 volte il valore del proprio patrimonio, portandosi al secondo posto, con oltre 134 miliardi.

Come ci è riuscito?

La risposta è semplice: Tesla e Space-X. Un binomio tanto tecnologico da risultare futuristico, con progetti pioneristici destinati non solo ad avere un impatto enorme in futuro ma che stanno costringendo anche i principali concorrenti ad accelerare la propria corsa alle innovazioni.

Ma non è tutto: nel 2021 Tesla ha in serbo non poche sorprese per gli investitori.

Tesla: dal 21 Dicembre nel S&P 500

È stata concordata per il 21 Dicembre 2020 l’ingresso ufficiale della Tesla nel paniere dell’indice più prestigioso al mondo, l’S&P 500 della Standard&Poors.

Un ulteriore riconoscimento dell’azienda americana che, a luglio, aveva superato la capitalizzazione della Toyota e si era imposta come la società automobilistica di maggior valore al mondo.

Parallelamente Tesla ha anche affrontato il primo stock split della sua storia, di 5:1, in modo da avvicinare il titolo anche ai portafogli dei piccoli investitori.

Ciò non ha comportato significative variazioni in termine di capitalizzazione nel breve termine, in quanto, laddove ogni azione è stata ripartita in 5 azioni, parimenti lo è stato anche il prezzo.

In seguito allo split e dopo gli aggiustamenti delle quotazioni in seguito alle rettifiche di mercato, le azioni sono state scambiate a 498$ ciascuna, invece che i precedenti 2.213$.

Una mossa vincente che non ha affatto rallentato la crescita del titolo ma lo hanno reso accessibile anche ai piccoli portafogli, aumentando la partecipazione al titolo anche da parte dei retail traders.

Una mossa che viene maggiormente chiarita in seguito all’annuncio, da parte di Musk, di voler ulteriormente incrementare di altri 5 miliardi il numero di azioni Tesla nel 2021. Il CEO è ben consapevole che un simile aumento dei titoli sul mercato provocherà una vera e propria corsa all’acquisto e permetteranno alla sua società di mantenere il primato mondiale anche a fronte della decisione della VolksWagen di investire massicciamente nell’elettrico.

Tesla vuole il primato. Ma a cosa sta puntando?

Elon Musk: «Vendo tutto per creare una città su Marte»

Se quest’affermazione fosse provenuta da qualsiasi altro magnate americano molto probabilmente sarebbe stata presa poco sul serio. Si sarebbe potuto pensare ad una fake news o ad uno scherzo.

Tuttavia no!

È serio Elon Musk, il quale si è già liberato della maggior parte delle sue proprietà. L’unica cosa che conserverà, afferma il CEO di Tesla, sono le azioni delle sue due principali società: Space-X e Tesla stessa.

Per lui sono come figli e afferma: «Tutto quello che desidero è possedere sono le azioni di Tesla e SpaceX. Se falliscono, anch'io personalmente fallisco».

Il progetto prevederebbe la presenza su Marte tra 6 anni da ora e lo stesso Musk si dice pronto ad andare nello spazio tra 2 o 3 anni. Ciò che ora è fantascienza potrebbe diventare ben presto realtà.