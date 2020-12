Ostetrici e ginecologi cercasi: deserto anche il terzo bando di Asl 2

AAA ostetrici e ginecologi cercasi. E' l'allarme che arriva dalla Asl 2 savonese dopo che nei giorni anche il terzo bando lanciato per trovare medici specializzati nelle due discipline, scaduto lo scorso 14 dicembre, non ha avuto domande.

"La carenza di medici specializzati nella disciplina di ostetricia e ginecologia è nota a livello nazionale e regionale. Al fine di comprendere l’oggettiva criticità nel reclutare specialisti ginecologi, si può fare riferimento agli ultimi due bandi per assunzione a tempo determinato pubblicati fin da maggio che non hanno prodotto alcun risultato, eccetto uno specializzando per la durata di un solo mese e mezzo" spiegano dall'azienda sanitaria savonese.

"Per favorire la più ampia ricerca di specialisti ginecologi, Asl 2 sta profondendo tutto l’impegno possibile - assicurano -, anche per garantire la riapertura del punto nascita del Santa Corona, attraverso l’indizione di numerose procedure selettive emanate appositamente con urgenza e con la massima semplificazione, con il supporto di Alisa, delle Aziende del servizio sanitario regionale e alle Asl del Piemonte, per l’invio temporaneo di tali risorse".