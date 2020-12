Uno shopping natalizio sicuro e piacevole targato Molo 8.44 di Vado

Si avvicina il Natale 2020 e con questo anche la voglia di donare ai propri cari qualcosa di speciale per trascorrere delle serene festività in famiglia.

Al Molo 8.44 sono già attive le promozioni di Natale per facilitare il consumatore nell’acquisto dei regali. All’interno dello spazio shopping si trovano tantissime tipologie di negozi: dai casalinghi all’abbigliamento, dallo sport ai giocattoli fino ai cosmetici e agli accessori per animali, per soddisfare le esigenze di ogni membro della famiglia e stupire i propri cari con un pensiero a loro dedicato.

Grazie alla grande attenzione riposta nel rispetto delle procedure anti Covid, ogni attività commerciale garantisce sempre una shopping experience in sicurezza, per consentire a tutti di effettuare i propri acquisti in totale serenità e godersi una giornata di svago nello shopping center all’aperto di Vado Ligure. Aperto 7 giorni su 7 dalle 9 alle 20.

Il Molo invita i suoi clienti ad effettuare acquisti prevalentemente durante la settimana per distribuire l’afflusso di persone e, naturalmente, per una Shopping Experience più sicura e più piacevole.