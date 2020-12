Cosseria, a Natale il comune regala un panettone agli over 70

"Normalmente veniva regalato agli ultra ottantenni - spiega il primo cittadino Molinaro - Quest'anno però, la pro loco non ha potuto offrire il pranzo agli over 70, cosi abbiamo pensato di abbassare l'età delle persone che possono ricevere questo semplice, ma tradizionale e molto apprezzato pensiero".

"Inoltre, in tutte le cassette delle lettere stiamo recapitando una missiva con le nostre congratulazioni per come la cittadinanza sta affrontando questo lungo periodo emergenziale e i nostri più sentiti auguri di buone feste. Accanto a questa consueta iniziativa devo rimarcare con emozione le offerte cospicue e generose di numerose famiglie che dedicano parte dei loro risparmi a favore delle persone in difficoltà economica" prosegue il sindaco.

"Le loro offerte sono tra le più toccanti perché si tratta di denaro, ma anche di buoni acquisto per vestiti, giochi e molte altre iniziative per far sentire meno diverse sotto il profilo economico le famiglie bisognose. Per cui a lato dell'iniziativa comunale - conclude il primo cittadino Molinaro - desidero porre l'accento sull'ammirevole generosità che contraddistingue da sempre una comunità come quella di Cosseria e di tutti gli altri comuni".