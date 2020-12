Finale, un Natale sempre più solidale: da un bar locale l'idea del "regalo sospeso"

Nell'incertezza generale, tra spostamenti presumibilmente non consentiti e grandi pranzi o cene, a seconda delle diverse tradizioni del focolare, fortemente sconsigliati per evitare una terza prorompente ondata di contagi da Covid, sarà un Natale dal sapore diverso.

Per alcuni rischia di avere il gusto amaro della solitudine, per altri, e in questo straziante 2020 sono sempre di più, le sbiadite tinte di una festività trascorsa senza poter lavorare o addirittura avendo perso il lavoro già da tempo, da quando la pandemia ha stravolto il mondo che conoscevamo.

Proprio a questi ultimi, colpiti da una crisi economica oltre che affettiva, si è rivolto il pensiero di Italo Mazzucco, titolare dell'Italo's Village a Finale. E a loro ha deciso di dedicare una versione dedicata, riveduta e corretta del "caffè sospeso", proprio lui che un paio d'anni or sono aveva rilanciato nella cittadina ligure l'usanza napoletana, proponendo il "regalo sospeso".

"Stavo preparando dei finti pacchi regalo da mettere sotto i tre alberi fuori dal mio locale quando ho pensato che, proprio quest'anno, ho allestito il bar come non mai in occasione di queste festività. Forse per dare un segnale di normalità, di calore e di accoglienza in un'occasione sicuramente diversa dagli altri anni" spiega Italo.

"Tutte le famiglie saranno toccate da quanto avvenuto" aggiunge da sempre attento ai bisogni di coloro che dalla nostra società sono considerati 'gli ultimi', una platea sempre più ampia. "Alcuni non avranno i loro congiunti durante queste feste perché portati via dal covid o in ospedale, altri non potranno vedersi a causa delle restrizioni e molti, anche finalesi, faticheranno a mettere in tavola qualcosa che possa anche vagamente somigliare ad un pranzo delle feste. Proprio pensando alle famiglie finalesi colpite duramente dalla crisi economica mi è venuta l'idea del pacco o della busta sospesa da mettere sotto gli alberi in modo da alleviare, per quanto possibile, questo momento drammatico".

Giocattoli, beni di prima necessità, alimentari e non. Ma anche, nel caso di oggetti non facilmente trasportabili come un televisore che non serve più: basterà lasciare, fino al 10 gennaio, un pacco sotto gli alberi di Natale all'esterno del caffè, preferibilmente al mattino, o in caso di regali più "ingombranti" un biglietto per essere poi ricontattati. Il tutto ovviamente con l'aiuto della sempre attiva Consulta del Volontariato, con la quale Italo è da sempre in stretto rapporto.

"Mi farò poi carico tramite conoscenze personali e la Consulta di far pervenire gli aiuti alle persone in stato di bisogno. Nulla di eccezionale, anche un pacco di farina o di zucchero, una confezione di tonno, pomodoro, una scatola di riso, biscotti, del latte a lunga conservazione, un pandoro o un panettone. Un pensiero per un bambino. Chi invece avesse da donare una vecchia tv, una stufetta o un elettrodomestico può lasciare una busta con indicato l'oggetto ed il recapito telefonico e verrà contattato per il ritiro in caso di bisogno" specifica.