La battaglia di Loano, tre secoli dopo, non ha per protagonisti generali e eserciti, ma due politici. È uno scontro interno al centrodestra, una guerra di potere in vista delle elezioni comunali del 2021.

La Lega Nord, di gran lunga primo partito in città, pretende la poltrona di sindaco. Il senatore Paolo Ripamonti è partito lancia in resta sfoderando il nome dell'attuale vice sindaco Luca Lettieri.

Ma ha trovato davanti a sé il muro eretto da Angelo Vaccarezza che non intende mollare il proprio feudo e, anzi, vuole assicurarsene il controllo candidando a sindaco la consigliera provinciale Luana Isella, convinto di potervi fare affidamento da remoto.

E così neanche troppo sottotraccia, Vaccarezza e Ripamonti si sfidano a tutto campo. Anche sul business dei rifiuti e sull'Ato. E le tensioni si riverberano sulle trattative per le elezioni comunali di Savona.