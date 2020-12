L'ex sindaco Berruti: "Marco Russo ha le qualità professionali e morali"

“Marco Russo ha le qualità professionali, morali e intellettuali per essere un ottimo sindaco”. L’endorsement per l’avvocato in corsa per la candidatura nel centrosinistra a Savona arriva dall’ex primo cittadino Federico Berruti.

Abbandonata la scena politica nel 2016, al termine del secondo mandato, Berruti ha scelto il silenzio per oltre quattro anni, nel corso dei quali si è dedicato esclusivamente alla sua attività di commercialista, tra Savona e Milano.

Il suo è un ritorno alla politica dopo l’Aventino?

No. Sono lontano dalla politica e so francamente poco di quel che accade a Savona, se non le poche cose che mi dice qualche amico.

Eravamo rimasti a Berruti esponente del Pd.

E mi sento ancora del Pd, come si sente il tifoso di una squadra di calcio. Può criticare l’allenatore o il centravanti di turno, ma la fede nella maglia resta. Fra l’altro mi sembra che il Pd, a livello nazionale, si stia comportando egregiamente.

Il suo rapporto con Renzi?

Non lo sento da tempo e devo dire che gli avrei consigliato di non lasciare il Pd. Resta, comunque, un grande talento politico. Ma non è uomo da mediazioni.

Come vede oggi il Pd?

Vorrei tornasse allo spirito originario che era quello di una forza politica inclusiva: dalla sinistra ai riformisti.

Ha rimpianti rispetto ai dieci anni da sindaco?

No, nessun rimpianto. Abbiamo fatto quel che si poteva. Le difficoltà erano molte, a cominciare dalla crisi del comprensorio che, non dimentichiamo, ha subito negli ultimi decenni un processo di deindustrializzazione pesantissimo.

Come giudica il lavoro del sindaco Caprioglio?

Anche lei ha fatto il possibile, in un momento difficile. Credo che riqualificazione urbana e sostegno al comparto turistico siano obiettivi condivisibili, a prescindere dal colore politico.

Il futuro sindaco affronterà gli anni più difficili dal dopoguerra; gli anni di una seconda ricostruzione.

Sono d’accordo con lei. Ci vorranno competenza, coraggio e impegno straordinari da parte dell’Amministrazione. Tutte caratteristiche che non fanno difetto all’amico Marco Russo.

E i partiti che responsabilità avranno?

Non dico sia necessario un patto di governo fra tutte le forze politiche. Ma certamente maggioranza e opposizione dovranno trovare convergenze sui grandi temi. Ad esempio, sull’utilizzo del recovery fund che vorrei fossero utilizzati per una riqualificazione urbana non più affidata ai privati ma nelle mani del pubblico.

In questi giorni è tornato d’attualità il tema del carcere e dell’inadeguatezza del palazzo di giustizia.

Ecco, i fondi europei che arriveranno potrebbero essere utilizzati per risolvere la questione del tribunale, costruendo una nuova sede. Il carcere in piazza del Popolo? Quella dell’ex Squadra rialzo è un’area da risanare ma non mi spingo ad immaginare lì il nuovo penitenziario.