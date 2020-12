Cairo Montenotte: nuova sede per l'Infopoint di Idealservice

L'Infopoint della Società Idealservice, che sul territorio comunale gestisce la raccolta rifiuti, è stato trasferito in via Montenotte 35 a Cairo Montenotte. La nuova sede, dotata di sala di attesa e a norma delle prescrizioni Covid, si trova alle spalle del comune, accessibile da piazza Garibaldi e da Via Roma.

Il punto informativo, che opera anche per la distribuzione dei contenitori e dei sacchetti e per la prenotazione delle raccolte particolari, come ingombranti e ramaglie, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 e al sabato dalle 10 alle 12.

All'apertura ufficiale del nuovo ufficio hanno partecipato il sindaco Paolo Lambertini e il vice sindaco Roberto Speranza, nella foto insieme alla funzionaria Idealservice Susanna Decia.