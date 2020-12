"Decreto Natale", Uncem: "C'è confusione sugli spostamenti verso seconde case"

Uncem ha sollecitato al Governo le "FAQ" relative al Decreto legge di ieri sera. In particolare Uncem ha chiesto a Palazzo Chigi di pubblicare al più presto le risposte relative ai giorni nei quali è possibile spostarsi fuori dal proprio Comune verso le "seconde case" e i giorni verso i quali è consentito spostarsi al di fuori del Comune che ha meno di 5mila abitanti.

"Rilevo non poca confusione - evidenzia il Presidente Uncem Marco Bussone - e ho chiesto al Ministro Boccia in particolare di evidenziare meglio i dettagli e i 'colori' dei giorni nei quali sono consentiti o vietati gli spostamenti. Ho sentito e colto informazioni anche sui media poco corrette che stanno ingenerando aspettative. Le FAQ e la consueta nota del Viminale devono aiutarci, nelle prossime ore, a capire cosa si può fare e cosa no".