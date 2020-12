L'analisi del gruppo Pd/Da sempre per Loano e di LoaNoi: "Ecco come cambia la geografia politica loanese"

Commentano coralmente gli schieramenti loanesi Pd/Da sempre per Loano e LoaNoi: "Le minoranze ritrovano nello spirito del gruppo misto riconosciute le proprie azioni amministrative.

Intuiamo come le motivazioni, che ben capiamo, siano legate alle difficoltà di dialogo, alla scarsa condivisione e partecipazione, elementi che da sempre contestiamo alla Giunta di Loano.

Capiamo anche benissimo come il dialogo sia difficile soprattutto con esponenti del partito leghista, portatori di una ideologia che da sempre contrastiamo e per sempre contrasteremo.

Già dall’ultimo Consiglio Comunale si era intuito un forte dissapore, tale per cui parte della maggioranza aveva apertamente condiviso la posizione del Partito Democratico in riferimento alla pratica del trasferimento del conad di Verzi in zona rossa.