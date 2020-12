Michelucci (Italia Viva): "Categorie economiche in difficoltà, contributi della Regione non sufficienti"

Commenta Juri Michelucci, consigliere regionale di Italia Viva: "Ormai un anno fa Toti bocciò in consiglio la mia proposta di destinare contributi a fondo perduto per rispondere alle esigenze di liquidità delle attività economiche.

Oggi finalmente rivede le sue posizioni, ma a mio parere il contributo previsto non è sufficiente. Per esempio basta osservare che i contributi sono previsti per bar / ristoranti da 0 a 1 dipendente. Aiuti a 4300 attività di somministrazione su 14000 presenti in liguria. Con le difficoltà che queste attività vivono da mesi occorre dalla regione una risposta più forte.

Per esempio Regione Toscana destinerà alle attività di somministrazione 20 MILIONI A FONDO PERDUTO alle attività di somministrazione. Servono più risorse per allargare la platea dei beneficiari.

Di fronte alle difficoltà oggettive di questa categoria chiediamo a Toti uno sforzo suppletivo che permetta di salvaguardare un settore fondamentale dell'economia ligure".