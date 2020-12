Il gruppo "Nascere a Pietra": "Come dire Grazie al punto nascite del Santa Corona"

Una nuova iniziativa del gruppo "Nascere a Pietra":

Come dire “Grazie” al Punto nascite del Santa Corona.

Impariamo a dire “Grazie” per tutto quello che ha dato il Punto nascite del Santa Corona e per quello che speriamo possa ancora dare in futuro.

Il gruppo che si impegna per la riapertura del punto nascite sto promuovendo “10 passi per riaprire il punto nascite”.

Il passo promosso oggi si chiama “Ringraziare”. Ringraziare tutto il personale del Punto Nascite che ha accompagnato ed è stato vicino a tante famiglie nel corso di questi anni . Per dire “grazie” basta andare su https://www.facebook.com/nascereapietra e scrivere un post dove si spiega le motivazioni del vostro “Grazie”. In alternativa è possibile scrivere la motivazione del “Grazie” a nascereapietra@gmail.com . Ci penseremo poi noi a pubblicare il vostro testo.

Anche questa è una piccola azione, una piccola goccia che può permettere alla ruota degli ingranaggi della Regione e della ASL 2 di rimettersi in moto per riaprire finalmente il punto nascite.

Abbiamo bisogno di voi!

Nel frattempo la campagna “Riapriamo il punto nascite del Santa Corona”, prosegue nel suo lavoro di coordinamento e diffusione.

E’ possibile seguire tutti gli aggiornamenti su: https://www.facebook.com/nascereapietra .

Chi è disponibile a sostenere l’attività della campagna può richiedere l’iscrizione al gruppo: https://www.facebook.com/groups/nascereapietra

Prosegue inoltre la raccolta firme online per la petizione rivolta al Presidente della regione Liguria Giovanni Toti https://www.change.org/nascereapietra

Per informazioni è possibile scrivere a: nascereapietra@gmail.com