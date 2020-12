Futuro sindaco di Savona, impasse centrodestra

Le ipotetiche candidature a sindaco del centrodestra sono cadute una ad una come fiocchi di neve. Orsi, Canavese, Berta, Giuliano non saranno della partita. Ed ora l’impasse della coalizione è evidente.

Anche perché i due leader savonesi di riferimento di Lega e “Cambiamo”, Ripamonti e Vaccarezza, sono impegnati in una disputa personale che non aiuta.

In quasi cinque anni di governo il centrodestra a Savona non ha saputo costruire nulla di solido. Ha fatto con successo il portaborracce a Toti, certo, ma il suo lavoro è finito lì. Non ha fatto crescere giovani leve, né è riuscito a diventare una forza attrattiva per imprenditori o professionisti affermati. Ha fatto piccolo cabotaggio. Adesso ne paga le conseguenze.

E’ vero: c’è ancora tempo per trovare un candidato plausibile. E forse Toti ce l’ha già in mente. Ma se così non fosse, ogni settimana che passa gioca a favore delle cosiddette seconde (se non addirittura terze) scelte: Ilaria Caprioglio ma soprattutto Piero Santi.

Il bis del sindaco uscente sarebbe la soluzione di compromesso, l’ultima spiaggia. Santi, invece, è una scommessa. E’ l’ultimo esponente in consiglio comunale della stagione democristiana, un politico che si è fatto da sé con caparbietà e diventando un maestro nella pratica consolidata dei piccoli favori clientelari.

Santi però non vuole scottarsi ed ha già avvertito che non accetterebbe il ruolo di candidato dell’ultima ora, dopo che sono caduti tutti gli altri. E allora siamo punto a capo. A meno che Toti…