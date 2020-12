A tutti i 18enni nel 2020 di Albisola Superiore gli auguri di buon compleanno e una copia della Costituzione

Raggiungere la maggiore età proprio nell'anno del Covid-19. Un fardello decisamente pesante da portare. L'amministrazione comunale di Albisola Superiore, unitamente a molteplici associazioni che formano il tessuto del volontariato e della cultura sul territorio, ha deciso di alleviare un po' questo peso con una gradita sorpresa. Una lettera di auguri firmata dal sindaco e dai rappresentanti delle associazioni coinvolte in questo progetto, accompagnata da una copia della Costituzione.

Una missiva lunga due pagine della quale estrapoliamo qui di seguito una parte di testo.

"Caro Giovane,

questo scritto, probabilmente, ti coglierà di sorpresa. Non è forse una sorpresa che l'Amministrazione comunale ed alcune Associazioni di Volontariato si ricordino del tuo 18° compleanno?

Questo è il compleanno che difficilmente poi si scorda nella vita. E' in atto ancora la fase costruttiva dell'avvenire; chi attraverso lo studio da completare; chi attraverso l'apprendimento di un mestiere, ma l'ordinamento della nostra Repubblica ti attribuisce già responsabilità civili e politiche da adulti; perché hai acquisito la maggiore età. Giusto, quindi, che l'Amministrazione Comunale non si lasci sfuggire l'Importanza di questo avvenimento che ti porta ad essere maggiorenne.

L'idea sarebbe stata quella di convocare tutti i cittadini della classe 2002 in un sabato pomeriggio della prima decade di dicembre nella sala consigliare ad un incontro con Sindaco, Consiglio Comunale e Associazioni di Volontariato come Anpi, Croce Verde, Pescatori Sportivi, Gruppo Alpini, ecc.

Al Sindaco sarebbe spettato il compito del Saluto e, successivamente, della consegna ad ognuno di voi di copia della Costituzione della Repubblica Italiana. Alle Associazioni, invece, il compito di organizzare un rinfresco in tuo onore. Tutto questo, purtroppo, quest'anno non potrà avvenire a causa dei divieti imposti dalla pandemia in atto. E' stato necessario, quindi, optare per l'unica soluzione possibile: farvi giungere gli Auguri del Sindaco ed il fascicolo della Costituzione tramite posta. Perché si è pensato di accostare te neo maggiorenne alla Costituzione?

Proviamo di seguito a spiegarlo. La Costituzione è stata promulgata li 1° gennaio 1948 e redatta dall'Assemblea Costituente. La prima Assemblea popolare eletta dal cittadini italiani a suffragio universale (voto anche alle donne) il 2 giugno 1946. Come certamente saprai l'Italia era appena uscita da un ventennio oscuro, doloroso, tragico: la dittatura del fascismo, con le sanguinose guerre di aggressione volute dallo stesso fascismo, che avevano riversato sul popolo orrori e sofferenze.

L'occupazione nazista del nostro suolo, con l'aiuto ed il sostegno servile dei fascisti di Salò, al prezzo di ulteriori drammi umani, sacrifici, carneficine e la perdita di tante vite umane, fanno nascere la volontà di riscatto nei Padri Costituenti, che avevano vissuto la Resistenza al fascismo prima e la lotta partigiana poi per conquistare la libertà e la dignità perduta.

Il messaggio forte di Liberazione, di riscatto, di speranza sarà il filo conduttore dei Padri Costituenti che in 18 mesi di serrato lavoro scrivono la Costituzione, trovando ad ogni articolo sempre punti di incontro dopo confronti, a volte anche aspri, tra orientamenti ed ideologie differenti. la liberazione dal sistema oppressivo fascista, la libertà, la dignità della persona sono la base del nuovo ordinamento. Il riconoscimento e la garanzia del diritti fondamentali dell'uomo, il riconoscimento dell'uguaglianza, l'Impegno a rimuovere le cause che la ostacolano, la giustizia sociale, l'universalità dei diritti, la centralità del Parlamento come luogo di confronto tra le varie forze politiche, la separazione del poteri dello Stato".