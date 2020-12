La Fiaba della Domenica: "Un brutto sogno"

Anche quella notte fu tormentata.

Spesso le notti erano così. Da quando era iniziata la scuola, Serena non dormiva più in modo tranquillo.

E quella notte fu scossa da quel terribile sogno che svegliò la bimba in preda al terrore.

<<Mamma, mamma! Vieni presto ho paura!>>urlò Serena.

La mamma naturalmente accorse, la abbracciò teneramente, la accarezzò fino a che Serena si fu tranquillizzata. Le carezze e i baci della mamma avevano il potere di riportare calma e sicurezza. E si riaddormentò.

Serena, la mattina dopo, scrisse sul suo quaderno dei sogni l'incubo che l'aveva travolta:

“Eravamo io e la mamma nella nostra camera. Stavamo distese sul letto e chiacchieravamo tranquille. Sotto il letto c'era il nostro cagnolino. La nostra casa era immersa nell'acqua del mare che però non faceva danno; infatti noi parlavamo tranquillamente. Parlando venne fuori che la mamma, tanti anni prima che io nascessi, aveva comprato una pericolosa razza che teneva sotto il letto. L'aveva tenuta sotto il letto per tutto questo tempo! Io avevo una torcia e, curiosa come sempre,illumino sotto il letto: vedo della sabbia, la razza e il mio cagnolino che, non essendosi accorto di niente, stava tranquillamente sdraiato sopra la razza. Con la luce il cane si sposta e si insospettisce, la razza inizia a fluttuare nell'acqua. Prima che uscisse da sotto il letto ho detto alla mamma:”Mamma, ma come è possibile che tu mi abbia nascosto questa cosa per tutto questo tempo! Io andavo a dormire tranquilla senza sapere cosa c'era sotto di me!”. Poi la razza è uscita e mi ha dato una scossa nella mano destra. Non ho sentito tanto male. La razza era arrabbiata con me e mi ha inseguito. Poi sono uscita di casa, mi sono ritrovata in una strada poco fuori il paese. Anche mia mamma mi seguiva e anche la razza arrabbiata. Scappavo avanti e indietro per questa strada mentre la razza mi seguiva. Mia mamma nel sogno non faceva niente, camminava. Intanto che scappavo, ero arrabbiata con mia mamma e le dicevo:<<Ora come ce ne liberiamo di questa cosa? Come è possibile che mi hai tenuto nascosto per tutto questo tempo? >>Mia mamma non diceva niente”.

Serena quella mattina non volle andare a scuola.

Spesso Serena non voleva andare a scuola: o perché aveva mal di testa, o mal di pancia o dormito poco, o un po' di febbre.

Troppo spesso accadeva. Troppo spesso il cammino veniva interrotto. Accadeva per esempio che Serena andasse a scuola il lunedì e al martedì rimanesse già a casa oppure che andasse per un paio di giorni, ma poi telefonavano dalla scuola affinché i genitori andassero a prenderla perché stava male.

Non si poteva più andare avanti così: era un problema per tutti, prima di tutto per Serena che serena non era, poi per mamma e papà che non riuscivano più a organizzare il loro lavoro.

I genitori erano sfiniti e tutti gli specialisti interpellati non erano stati in grado di riportare equilibrio in questa storia.

Finché un giorno, a una insegnante della scuola, più sensibile delle altre, venne in mente una sua vecchia conoscenza e ne parlò alla mamma di Serena, la quale accettò di buon grado il consiglio di rivolgersi a una dottoressa che avrebbe sicuramente aiutato a risolvere il problema che da troppo tempo affliggeva tutti quanti.

Questa dottoressa accolse tutta la famiglia, ascoltò attentamente i discorsi dei grandi e quelli della bambina. Poi incontrò Serena che nel suo studio giocò, usò anche il gioco della sabbia e inventò tante storielle. La bambina le lasciò il suo quaderno dei sogni che ella lesse, con l'attenzione della mente e del cuore.

Fantasmi e uomini neri popolavano il suo mondo notturno.

La dottoressa, molto conosciuta in città per la sua capacità di far tornare il sorriso ai bambini impauriti, riunì i genitori e così parlò loro: <<Cari genitori, Serena non ha paura di andare a scuola, ma ha paura di lasciare voi a casa. Ciò di cui soffre la bambina è la paura che possa accadere qualcosa in sua assenza. Serena vuole rimanere a casa per tenere sotto controllo la situazione, per non soffrire di quell'ansia che invece, allontanandosi, la paralizza: di giorno manifesta mal di testa o mal di pancia per non allontanarsi, ma di notte, attraverso i brutti sogni, lei ci racconta tutta la sua paura. E' necessario rasserenarla>>.

<<Ciò accade perché i bambini hanno bisogno di sicurezze e hanno paura di possibili cambiamenti. I cambiamenti spaventano sempre, spaventano i grandi, figuriamoci i bambini! Crescere è fatica! I grandi devono discutere dei loro problemi, ma senza creare ansie nei loro piccoli e i bambini devono sapere che i problemi nella vita esistono e sempre esisteranno, ma che si possono risolvere; anzi, i bambini vanno abituati a trovare soluzioni, come quando si gioca alla caccia al tesoro: più si fanno giochi, più si impara a risolvere problemi. Ogni problema va affrontato e non evitato, altrimenti può accadere che si utilizzi la malattia come via di fuga Non abbiate paura! Quando voi avrete trovato la vostra serenità anche Serena si rasserenerà>>.

La serenità tornò: i genitori vissero con meno paura e Serena si tranquillizzò e riacquistò fiducia in se stessa, tornando regolarmente a scuola. Ella comprese anche che per crescere è necessario impegnarsi e credere di farcela, e questo lei lo capì col cuore. Serena aveva trovato il coraggio di affrontare il distacco da casa e aveva anche imparato a gioire del ritrovarsi dopo le ore dell'impegno scolastico.

Tratto da: "Le fiabe per... andare sereni al nido e a scuola (un aiuto per grandi e piccini)", di Elvezia Benini, Giancarlo Malombra e Cecilia Malombra, collana "Le Comete", Franco Angeli Editore.

GLI AUTORI:

Elvezia Benini, psicologa, psicoterapeuta a orientamento junghiano, specialista in sand play therapy, consulente in ambito forense, già giudice onorario presso la Corte d'Appello di Genova. Autrice di numerose pubblicazioni a carattere scientifico.

Cecilia Malombra, psicologa clinica, specializzanda in criminologia e scienze psicoforensi, relatrice in convegni specialistici per operatori forensi e socio-sanitari. Autrice di pubblicazioni a carattere scientifico.

Giancarlo Malombra, giudice onorario presso la Corte d'Appello di Genova sezione minori, già dirigente scolastico, professore di psicologia sociale. Autore di numerose pubblicazioni a carattere scientifico.

Associazione Pietra Filosofale

L’Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

In concreto l’associazione, già costituita di fatto dal 27 gennaio 2016 e che ha ideato e avviato il concorso letterario Pietra Filosofale di concerto con l'amministrazione comunale, intende proporsi come soggetto facilitatore, promuovendo e stimolando proposte di cultura, arte e spettacolo sul territorio, organizzazione di eventi culturali e/o festival, ideazione e promozione di iniziative culturali anche in ambito nazionale, costruzione, recupero e gestione di nuovi spazi adibiti a luoghi di Cultura Permanente, anche all’interno di siti oggetto di riqualificazione e/o trasformazione quali ad esempio l’ex Cantiere Navale di Pietra Ligure, come già attuato nel 2018 presso la Biblioteca Civica di Pietra Ligure, ove ha curato un percorso specifico di incontri dedicati alla salute e al benessere attraverso il progetto “Il sogno in cantiere": il sogno, in onore e ricordo del cantiere navale che un tempo a Pietra Ligure ha dato vita a tante navi che sono andate nel mondo, vuole ritrovare nel “Cantiere” il luogo di cultura permanente dove poter trascorrere un tempo dedicato al pensiero del cuore, per nutrire l'anima con letture, scrittura creativa, musica, conferenze, mostre.

La “Filosofia dell'associazione” è quella di ridare vita al "Cantiere" in una nuova forma e in un nuovo spazio, ma con lo stesso intento di progettare e costruire "mezzi" speciali, per poter viaggiare con l'immaginazione, strumento di fondamentale importanza per creare spazio e tempo migliori in cui vivere.

L'Associazione vuole favorire l'alchimia di differenti linguaggi, promuovendo spazi di arte, cultura e spettacolo, convogliando le energie nascoste, rintracciando il messaggio archetipico attraverso la narrazione, tentando di recuperare i meandri del proprio Sé, per creare momenti di incontro, scambio e ascolto e per gioire dell'Incanto della Vita. L'aspetto narrativo si è già concretizzato nel 2016 attraverso l'esperito Concorso letterario sulla fiaba; la fiaba è metafora di vita: se il suo linguaggio è ricco e articolato, anche la vita, di conseguenza, sarà ricca e articolata, capace, come per i personaggi delle fiabe, di conservare una nicchia di libertà che faccia considerare l'alterità, l'altro, come un patrimonio da tesaurizzare. L'intento è quindi quello di compiere il “varo” di un “Festivalincantiere” quale contenitore di numerose iniziative, in primis il recupero del concorso letterario sulla fiaba, per poter consentire di viaggiare con l'immaginazione, strumento di fondamentale importanza per creare uno spazio e un tempo migliori in cui vivere e per offrire al Comune l'ampliamento della propria visibilità culturale sia a livello locale sia nazionale e oltre.

«I luoghi hanno un'anima. Il nostro compito è di scoprirla. Esattamente come accade per la persona umana.» scrive James Hillman

La triste verità è che la vera vita dell'uomo è dilacerata da un complesso di inesorabili contrari: giorno e notte, nascita e morte, felicità e sventura, bene e male. Non possiamo neppure essere certi che l'uno prevarrà sull'altro, che il bene sconfiggerà il male, o la gioia si affermerà sul dolore. La vita è un campo di battaglia: così è sempre stata e così sarà sempre: se così non fosse finirebbe la vita. (C.G.Jung, L'uomo e i suoi simboli)

Pedagogia della fiaba

La fiaba è metafora di vita: se il suo linguaggio è ricco e articolato, anche la vita, di conseguenza, sarà ricca e articolata, capace, come per i personaggi delle fiabe, di conservare una nicchia di libertà che faccia considerare l'alterità, l'altro, come un patrimonio da tesaurizzare e non come un competitor o peggio come un diverso stigmatizzabile in minus da omologare coercitivamente.

"L'aspetto linguistico così intenso ed evocante contesti e costrutti, spesso caduti nell'oblio, è il necessario contenitore, è la pelle del daimon che consente a ciascuno di riappropriarsi di conoscenza e di dignità, ricordando a tutti e a ognuno che l'ignoranza è la radice di tutti i mali". (Giancarlo Malombra in "Narrazione e luoghi. Per una nuova Intercultura", di Castellani e Malombra, Ed Franco Angeli).