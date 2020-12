Celle, vandalizzato il presepe luminoso nei pressi della "Riunda"

Questa mattina il presepe luminoso di Celle che arriva fino alla frazione dei Ferrari, nei pressi della "Riunda", la pista di pattinaggio cellese di fronte alle poste, è stato vandalizzato con alcune figure che sono state fatte cadere per terra. Questa mattina la triste scoperta con l'atto vandalico che sarebbe avvenuto questa notte.

“Amarezza e rabbia è dir poco. In generale anche i nostri commercianti hanno comprato delle piantine di ciclamino e il giorno dopo non c’erano più. Non c’è rispetto per il bene pubblico, è inaccettabile - il commento dell’assessore Stefania Sebberu - sono dispiaciuta e arrabbiata perché certi atti vandalici non penso che chi li ha compiuti sappia qual è il lavoro che c’è dietro a determinate cose, sono stati estremamente irrispettosi”.

Il particolare presepe luminoso parte da via Colla e in ogni angolo della strada si scorgono queste figure costruite da luci, canne di bambù e fascette, ognuno con una storia diversa, pastori, animali (mucche, maiali, cani, pecore), contadini, raccoglitori di olive.

Il Comitato San Lorenzo da circa quattrordici anni su idea dell'ingegner Piergiorgio Torriglia aveva messo insieme questa affascinante iniziativa e ogni anno si riunisce qualche mese prima per iniziare a allestire le figure.

Ma come si creano le sagome? Le canne di bambù vengono trovate sul territorio e seccando diventano leggere da trasportare, gli operai del comune aiutano nel taglio e poi gli organizzatori preparano i disegni molto semplici e lineari, creandoli di tutte le dimensioni, aggiungendo durante gli anni gli occhi e la bocca e rendendoli sempre più viventi.

La particolarità è che le sagome i primi anni risultavano appese principalmente nelle case degli organizzatori o dei vicini, al momento invece sono sparse per tutte le frazioni e il paese, per una richiesta che è arrivata persino a 180 immagini anche fuori dalla zona, vengono praticamente adottate, tutte raccontano una storia particolare, una somiglianza, i mestieri di chi le richiede.

Il viaggio fino alla frazione dei Ferrari si conclude qualche metro prima della Cappella di San Lorenzo. Nella piazza sottostante, non si può non notare un giardino che sembra proprio la zona adatta per la stalla di Betlemme e nella quale si estende il presepe illuminato, ci sono tutti, nessuno escluso: la Natività, i Re Magi, i pastori, gli angeli, la stella cometa, l'elefante.

Il presepe sarà visitabile fino al 6 gennaio, dalle 17.00 alle 22.00, viste le restrizioni legate all'emergenza Coronavirus.