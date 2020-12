"Il suon di lei": album di debutto per il progetto Noma della cantante finalese Greta Dressino

Si intitola “Il suon di lei” ed è l’album di debutto del progetto Noma, capitanato dalla cantante finalese Greta Dressino.

Otto canzoni, otto storie legate all’universo femminile. Otto vicende di donne che, con il loro contributo, la loro forza, il loro coraggio (e purtroppo, molto spesso, anche la loro sofferenza) hanno contribuito a cambiare il corso della storia.

Noma nelle otto tracce canta i versi scritti dall’autrice (e produttrice esecutiva dell’album) Gloria Bardi, musicati dal pianista Luca Felice e arrangiati dal direttore artistico Claudio Cinquegrana, polistrumentista che, a parte il piano, ha suonato tutti gli strumenti dell’album.

Abbiamo fatto una lunga e piacevole chiacchierata telefonica con Luca Felice, che ci ha raccontato la genesi dell’album “Il suon di lei” e ha accennato a qualche progetto futuro.

Racconta Felice: “Il tutto nasce due anni fa da un’idea di Gloria Bardi che, quando già io e Greta ci esibivamo dal vivo in duo, mi ha chiesto di musicare un suo pezzo. Così ha iniziato a prendere forma il primo singolo, “Modì”, pubblicato poi a luglio 2019 e premiato da una grande risposta di pubblico. Abbiamo potuto toccare con mano il calore degli ascoltatori nel corso del concerto del 16 agosto 2019, quando abbiamo eseguito dal vivo questo pezzo che stava viaggiando sulle piattaforme in streaming da solo un mese”.

Felice passa poi a raccontare chi fa parte del progetto: “Partiamo dalla cantante, Greta Dressino. Lei è praticante avvocato, quindi ha scelto lo pseudonimo di Noma come omaggio, trasposto al femminile, allo spirito della giustizia e della legge “Nomos” degli antichi greci. L’autrice dei testi, Gloria Bardi, è vulcanica. Lavora a ritmi inarrestabili, la sua poesia contiene sempre messaggi forti.

La presenza di Claudio Cinquegrana, chitarrista, arrangiatore, polistrumentista, direttore artistico del progetto, è stata preziosa. Lui è l'ex chitarrista degli Of New Trolls. Claudio è un artista di grande esperienza che ha dato un fondamentale contributo alla riuscita del progetto.

E poi voglio ringraziare due figure di rilievo che per noi è come se facessero parte della band: Pierluigi Rosso, vocal coach di Greta, e l’artista toscano Stefano Stacchini, che ha curato l’apparato grafico della nostra riproposizione dal vivo del progetto”.

Luca Felice passa ora a una analisi delle singole tracce: “Abbiamo soppesato ogni singolo accordo, ogni singola modulazione nei passaggi da maggiore a minore o viceversa. Per me, quando chiudo gli occhi ed eseguo o compongo al pianoforte è come se dietro a ciascun suono esplodesse un mondo visivo fatto di colori cangianti e imprevedibili. Questo unisce la visione della musica mia e di Greta e su questo caleidoscopio di colori sono nate le canzoni.

Partiamo proprio dal singolo “Modì”, dedicato alla pittrice Jeanne Hébuterne, che fu ispiratrice del pittore Amedeo Modigliani. Un testo che parte in modo soave, descrivendo i profumi del laboratorio di pittura, ma man mano si fa più crudo, doloroso nel descrivere l’abbandono, la malattia, la morte.

Da qui in poi – prosegue Luca Felice – andrò avanti non secondo la tracklist dell’album ma in base all’ordine in cui sono nati i vari brani.

“Come un’estranea” parla di Maria Callas. La voce parte su timbri profondi, cavernosi, trasmette il profondo dolore esistenziale di questa artista.

Ospite in questo brano è Rino Matafù, tenore albenganese dalla voce calda e possente che qui esegue passaggi sul registro medio-acuto con una prestazione presente e piena di gloria, una dimensione quasi epica. Un brano al quale sono molto affezionato. Ho curato l’arrangiamento di persona, rifacendomi alle orchestrazioni classiche, in un connubio tra pop e lirica.

“Alla spinosa felicità” parla di Mia Martini, donna che ha saputo riscattarsi nonostante un ingiusto stigma, un testo con dei “non detti” molto delicati per un’artista che la stessa Noma ama molto.

“Margherita, le stelle e i gatti” parla di Margherita Hack, una tra i più grandi astrofisici del Novecento ma, nella vita privata, anche grande amante degli animali. Non è mai stata una bambina come le altre, fin da piccola aveva qualcosa di speciale. In quattro minuti di canzone si rivive un excursus di un secolo di storia scandito da un ritmo serrato, molto rock e molto groove, una dimensione più “ritmica” rispetto ad altre canzoni.

“Omareamore” è dedicata a Simonetta Vespucci. Ho pensato questo tema ricorrente durante i miei viaggi in treno verso il conservatorio, nelle gallerie tra Principe e Brignole. Un brano “elettrico” che richiama in qualche modo il sound sviluppato da Cinquegrana negli Ut New Trolls. Con il suo ritornello accattivante è la traccia “più cantabile”. Simonetta Vespucci fu la modella che posò per la Venere di Botticelli: divenne il simbolo mondiale dell’eros attraverso i secoli ma paradossalmente, nella sua vita, non ha mai conosciuto il vero amore.

“Nunca mas” è un brano che parla di Azucena Villaflor e del dramma dei desaparecidos argentini, suo figlio infatti fu fiero oppositore del regime. La marcia delle madri nella piazza davanti alla Casa Rosada è scandita dalle sonorità elettroniche di un tango moderno in stile Gotan Project. Non certo un brano assimilabile a un pop commerciale, le ricerche armoniche nella struttura sono ardite. In base alle mie sensazioni tra musica e colori lo vedo come un brano “in bianco e nero”.

“Le mani di Artemisia” è la storia di Artemisia Gentileschi. Pittrice del ‘600 violentata, torturata in tribunale perché i giudici volevano accertarsi che dicesse la verità, riuscì a provare la colpevolezza del suo aguzzino, nonostante le atroci torture inflitte alle sue mani tornò a dipingere e divenne la prima donna ammessa all’Accademia Fiorentina.

“Una valigia a Berlino” è per Marlene Dietrich, attrice tedesca che si rifiutò di tornare dagli USA per non rappresentare il volto e la voce della barbarie nazista e, anche nel dopoguerra, in un certo senso ripudiata dal suo stesso popolo. Un brano a tratti quasi dance, frutto di una produzione massiccia, con una forte stratificazione di chitarre funky e pianoforte. Anche in questo caso, però, non un brano leggero, bensì riccò di atonalità che rappresentano il dramma della guerra. Non abbiamo voluto un sound retrò, da kabarett tedesco, ma quasi dance. Perché se oggi “Lilì Marlene” fosse qui con noi sarebbe una “Madonna” o una “Lady Gaga” moderna. Un brano dal forte messaggio pacifista”.

Luca Felice conclude con una serie di considerazioni legate al futuro del progetto in questo anno così difficile per chiunque ma soprattutto per gli artisti, scandito dai vincoli del Covid-19.

“Il suon di lei è nato per essere la colonna sonora di uno spettacolo teatrale, per la regia di Gloria Bardi. Nel momento in cui abbiamo capito che i tempi si sarebbero allungati e che quindi non potevamo avere nessuna certezza su quando saremmo riusciti a calcare i palchi, abbiamo deciso di far pubblicare prima l’album. Speriamo che nel 2021 si torni alla normalità, in modo da poter proporre lo spettacolo nella sua interezza e di poter tornare in generale a esibirci dal vivo. E poi abbiamo tanto altro materiale da parte che ritengo che meriti di essere pubblicato”.