Pensiamo a un regalo utile? è bello viziare figli e nipoti, ma un sorriso dura tutta la vita

Cari Lettori, si avvicina il Natale e ancora in tanti sono nel dubbio su cosa regalare. Soprattutto i nonni, sempre più in difficoltà nell’imparare i gusti dei nipoti, si trovano spesso a proporre la solita (seppur graditissima…) “busta” accompagnata dalla frase “così ti compri quello che vuoi”…

Vi do un suggerimento: perché non regalare salute e bellezza? Una visita, una seduta di igiene orale (accompagnata dalle giuste istruzioni per “mantenersi bene a casa”), un trattamento per allineare o sbiancare i denti… sono cose che possono cambiare la vita di un bambino o di un’adolescente. Un bel sorriso può durare tutta la vita e, ogni volta che quel sorriso aiuterà una persona a piacere e a piacersi, quella persona si ricorderà di voi.

Regalare prevenzione, per mantenere un sorriso sano, costa meno di un videogioco ma il beneficio dura molto di più: un bel sorriso non viene reso obsoleto dal nuovo modello che esce dopo qualche mese! Si aggiunga a questo che prevenire problemi ai denti consente importanti risparmi (con cui si potranno anche acquistare altri regali!).

Molti studi di odontoiatria pediatrica propongono dei programmi annuali di prevenzione, personalizzati in base alla predisposizione alla carie del singolo bambino. L’obiettivo è prendersi cura dei bimbi fin da piccoli (almeno dai 18 mesi di età, come consiglia il ministero della salute) per arrivare a 15 anni senza nessuna carie (e, a quel punto, è facile non averne per tutta la vita…).

Il mio Salvadente natalizio è quindi questo: regalate un sorriso sano ai vostri nipoti, è un regalo che porteranno con sè tutta la vita! Su www.ildentistadeibambini.it trovate molti altri consigli da parte del dentista pediatrico, per offrire ai bimbi una esperienza positiva che consentirà loro di prevenire ansie e timori (oltre alla carie…).

Se avete dubbi o domande sul vostro sorriso, continuate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it , risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Buona domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova