L’impegno del Consiglio regionale per i 118 precari del ponte in scadenza a fine mese

Questa mattina, a margine del Consiglio regionale, la Uil ha incontrato il presidente Gianmarco Medusei coi capi gruppo regionali per discutere dei precari del ponte in scadenza a fine dicembre: all’incontro, al quale erano presenti alcuni lavoratori, il segretario generale Uil Liguria Mario Ghini, il segretario regionale Uil Liguria Alfonso Pittaluga ed il segretario generale Uil Fpl Carlo Benvenuto, è emersa la necessità di un impegno corale presso governo e Parlamento per la proroga e la stabilizzazione dei lavoratori precari del ponte; il Consiglio regionale s’esprimerà attraverso un ordine del giorno firmato da tutte le parti politiche affinché i lavoratori dell’emergenza possano continuare ad operare nella pubblica amministrazione grazie all’esperienza acquisita sul campo in questi anni.



“Da tempo la Uil Liguria s’è attivata per la stabilizzazione dei lavoratori che sono stati assunti per operare nell'ambito dell'emergenza del ponte Morandi, – spiegano Ghini, Pittaluga e Benvenuto – sono gli addetti della Polizia locale e personale amministrativo di Comune, Regione e Camera di commercio, 118 in tutto, ai quali scadrà il contratto a fine dicembre; per questa ragione governo e Parlamento dovranno trovare una forma legislativa con la quale stabilizzare i cosiddetti precari del ponte: la nostra speranza è che si trovi una soluzione anche col Milleproroghe”.