Smaltimento amianto chi è responsabile della mancata bonifica

L’ONA TV, la televisione dell’Osservatorio Nazionale Amianto, nel corso della trasmissione “Smaltimento amianto: le responsabilità della mancata bonifica, su chi ricadono?” ha chiarito su chi ricadono le responsabilità della mancata bonifica. Nel tracciare il quadro di un impegno che è costante, ormai, da 21 anni, l’Avv. Ezio Bonanni ospite della trasmissione condotta da Massimo Maria Amorosini, si è confrontato in studio con Andrea Silvestrini, Segretario PSI Roma, Domenico Guidi, Sindaco Comune di Bassiano e Franco Colombo, Presidente FILASC.

L’ONA ha rimarcato che, al di là dell’esempio virtuoso del Comune di Bassiano, di cui era presente il sindaco, sono purtroppo troppi i comuni, tanto in Lazio quanto in tutta Italia, con evidenti condizioni di rischio. Questo cocktail di cancerogeni, si è verificato, specialmente, nella città di Latina, ed è per questo motivo che, sin dal 2008, l’ONA ha chiesto una maggiore attenzione per la problematica ambientale.

Eppure, come denunciato ne “Il libro Bianco delle morti di amianto in Italia”, presentato il 19.06.2018, le bonifiche sono in ritardo. L’ONA, a più riprese, ha insistito, con la richiesta del credito di imposta. Nel frattempo, prosegue la mappatura, ed è stata creata la app amianto. In questo modo, chiunque può scaricare la app e segnalare i siti.

Ma, soprattutto, evitare i siti contaminati.

Da tempo è stata chiesta una più incisiva azione delle istituzioni territoriali e regionali, con un coinvolgimento di tutte le associazioni, tra le quali quelle senza scopo di lucro e, in particolare, dell’Osservatorio Nazionale Amianto che, tra le sue finalità, ha quella della tutela dell’ambiente e della salute, nel rispetto della dignità della persona umana e dei suoi inalienabili diritti, che presuppongono la tutela della salute (art. 32, Cost), senza la quale nessun altro diritto può essere fatto valere.

L’ONA vuole che sia preso ad esempio il Comune di Bassiano, ed in particolare, del Sindaco Guidi. Il Comune di Bassiano ha aderito, da tempo, all’ONA ed ha costituito il c.d. sportello amianto. Con questo strumento, è possibile chiedere i servizi di assistenza all’ONA. È operativo anche il numero verde dell’ONA 800 034 294.

A poco servono i risarcimenti. Infatti, non esiste somma che possa restituire la salute o la vita. L’ONA ribadisce, con forza, che la salute non può essere monetizzata. Il profitto non può essere anteposto alla dignità della persona. Deve venir meno quella concezione ricattatoria del falso dilemma salute o lavoro. Purtroppo, ancora nel 2019, sono stati più di 1.900 i decessi, solo in Italia, per mesotelioma. I casi di mesotelioma, in particolare di mesotelioma pleurico, che è la forma più frequente (in più del 93%), è in costante aumento, e nel 2020, a causa del Covid, i decessi sono aumentati. Così, per le altre malattie asbesto correlate.

Il conduttore Amorosini ha richiamato l’attenzione sul ruolo fondamentale delle istituzioni locali, evidenziando come molti comuni hanno avviato specifici servizi per la rimozione e smaltimento di amianto, specialmente quando le quantità sono modeste.

È intervenuto anche il Dott. Andrea Silvestrini, Segretario del PSI di Roma, il quale ha ribadito il ruolo fondamentale dei comuni per la bonifica e lo smaltimento dell’amianto. In particolare, la necessità di facilitare l’accesso alla bonifica, con contributi ma anche con la rimozione in sicurezza, con il supporto tecnico per eventuali problematiche. In più, il Dott. Andrea Silvestrini, ha ritenuto fondamentale che i prezzi siano calmierati per i cittadini.

Per questo motivo, nel corso della trasmissione, è stato rilanciato il ruolo non solo dei comuni, ma anche della politica. In particolare, anche della direzione della legislazione, compresa quella fiscale, nel senso di utilizzare degli incentivi per permettere la bonifica.

Con riferimento al tema dell’inquinamento, è stato richiamato il principio “chi inquina paga”. Il tema, però, non può essere quello solo del diritto penale. È necessaria la semplificazione nel campo amministrativo, la defiscalizzazione dell’IVA, oltre al credito d’imposta. Così come illustrato nel nono episodio di ONA TV: “Credito d’imposta, unica via per una reale bonifica dell’amianto”.

Il Sindaco Guidi ha posto in evidenza la primaria importanza del tema del censimento amianto e della mappatura dei materiali, in modo tale che, unitamente al credito di imposta e ad altri strumenti, il tema amianto possa essere affrontato e risolto.

Il Sindaco Guidi ha rimarcato la necessità di un impegno politico, ovvero, di un’iniziativa politica che preveda, prima di tutto, la bonifica e messa in sicurezza dei siti, come si è fatto a Bassiano e nei Monti Lepini, in collaborazione con ONA. Ovvero, la ecosostenibilità ambientale, che deve tradursi in testi normativi e in scelte politiche che siano coerenti e non demagogiche. Privilegiando nella designazione degli incarichi nelle istituzioni politiche, coloro che abbiano le necessarie competenze e professionalità, da coniugare con il consenso elettorale su base democratica.

Per questi motivi, il presidente di FILASC Franco Colombo ha ribadito la necessità del credito d’imposta, reale, concreto ed immediato per le imprese che vogliono bonificare, così come per i privati. È prevista per il mese di Gennaio, la presentazione del testo tecnico-normativo per il credito d’imposta della bonifica su cui la Federazione Impresa Lavoro Ambiente Sicurezza e Comunicazione sta lavorando con il proprio ufficio legislativo di concerto con l’ONA.

In questo modo, si afferma il principio di sviluppo ecosostenibile, coerente con il rispetto dei diritti anche delle future generazioni.