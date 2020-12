Vado Ligure, sui canali social del comune debutta "Natale da ascoltare"

Nell'ambito della manifestazione "Natale a Vado Ligure", già in programma con le luminarie e video proiezioni, oggi, lunedì 21 dicembre, sui canali Facebook e Instagram del comune di Vado Ligure, inizierà e debutterà "Natale da ascoltare".

"Tutti potrete godervi i video natalizi che sono stati preparati in questi giorni, in diverse insolite location, e che vi accompagneranno fino all'Epifania - si legge nella nota - Ogni giorno, potrete deliziarvi con racconti e musiche, lasciando da parte, per un attimo, questi momenti difficili e farvi trasportare in un mondo magico, fatto di calde atmosfere e gioiose sonorità. A Natale e Capodanno ci saranno anche gli Auguri del sindaco, Monica Giuliano, insieme alla giunta e parte dello staff. Non ci resta che augurarvi buona visione!".

Questi i profili profili social dove verranno pubblicati i video:

Facebook @nataleavadoligure - @comunevadoligure

Instagram @comunevadoligure.