Come ritrovare sonno e salute? I consigli di Fab SMS contro l’insonnia

L’insonnia è un disturbo del sonno caratterizzato da una reiterata difficoltà nel dormire: può avere molti volti diversi, che vanno dal non riuscire ad addormentarsi al sonno interrotto nell’arco della notte, fino alla più generica sensazione di aver dormito male e non essere riposati a sufficienza. Dal punto di vista pratico si possono tentare diverse tecniche per dormire meglio, scopriamole insieme a Fab SMS.

Attenzione alla dieta. Dormire bene è fondamentale per affrontare al meglio la giornata e svegliarsi riposati. Durante il sonno, infatti, l'organismo recupera tutte le energie che ha perso durante il giorno. Per riposare bene è utile non sovraccaricare il metabolismo alla sera, privilegiando pasti leggeri a base di carboidrati e latticini che contengono L-triptofano, un amminoacido che stimola la sintesi di serotonina e favorisce il rilassamento. Da evitare: coricarsi a stomaco vuoto e cenare a tarda ora.

Il rituale relax. Creare una solida routine rilassante prima di andare a dormire aiuta a riposare meglio. Prima di posare la testa sul cuscino, concediti un bel bagno caldo, possibilmente profumato da essenze relax e reso ancora più speciale dalla presenza di candele, un romanzo o una tisana. Molto utile anche ascoltare brani strumentali caratterizzati dalla frequenza di 60-80 bpm (battiti per minuto), tipici della musica ambient, classica e d’atmosfera. Un modo eccezionale per prendersi cura di se stessi, rilassare il corpo e calmare la mente.

La tisana della buonanotte. Sorseggiare una tisana è un rito perfetto prima di andare a letto. La camomilla o la passiflora, in particolare, sono ottime per conciliare il sonno.

Banditi gli schermi di pc e smartphone. Prima di andare a dormire bisogna evitare le attività coinvolgenti dal punto di vista mentale ed emotivo. Guardare la televisione a letto, o immediatamente prima di andare a dormire, disturba il sonno a causa della luce emanata dallo schermo che nuoce alla melatonina. Per lo stesso motivo è consigliabile limitare anche l’utilizzo di smartphone, tablet e pc in orario serale.

Non fare attività fisica alla sera. Fare esercizio fisico fa bene alla salute e all’umore: praticarlo poco prima di mettersi a letto, tuttavia, può creare difficoltà ad addormentarsi per via dell’adrenalina che viene liberata nell’organismo. Utile, invece, praticare la Mindfulness che migliora la qualità del sonno e potrebbe assumere un ruolo importante per prevenire e risolvere i problemi di insonnia.

