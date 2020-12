Comune di Savona, agriturismi e aziende agricole dell'outdoor provinciali donano prodotti agroalimentari alle fasce più deboli

Mercoledì 23 dicembre alle ore 11.00 in Piazza del Popolo a Savona, durante il settimanale mercato dei produttori agricoli, verranno consegnati e donati alcuni prodotti freschi del comparto ortofrutticolo prodotti dagli imprenditori appartenenti all’Associazione Agriturismi e Aziende Agricole dell’outdoor della provincia di Savona.

Gli ortaggi freschi e conservati saranno consegnati alla Fondazione l’Ancora Onlus che li utilizzerà e li trasformerà all’interno delle proprie strutture che accolgono soggetti deboli in particolare Minori e famiglie in emergenza abitativa del Comune di Savona e provincia.

«Gli agricoltori savonesi sono da sempre sensibili alle iniziative di solidarietà e anche quest’anno nonostante tutte le difficoltà che stanno attraversando hanno deciso di donare i prodotti che il mercato non è in grado di assorbire, oggi ancora di più visto che il comparto della ristorazione è fermo o quasi a causa della pandemia. Abbiamo pertanto deciso di promuovere quest’iniziativa, contribuendo con i nostri prodotti all'approvvigionamento alimentare in favore dei soggetti più deboli del territorio», spiega Giorgio Scarrone, coordinatore e portavoce dell’Associazione Agriturismi e Aziende Agricole dell’outdoor della provincia di Savona.

«Il Comune di Savona ha sposato l’iniziativa proposta dall’ Associazione Agriturismi e Aziende Agricole dell’outdoor della provincia di Savona sostenendola fin dal primo istante - spiega Maria Zunato Assessore allo Sviluppo economico del Comune di Savona - offrendo l’opportunità di concentrare il conferimento dei prodotti e la consegna in occasione del mercato dei produttori agricoli che si tiene tutte le settimane nella nostra città in Piazza del Popolo».

Prosegue l’Assessore Zunato «Il Comune promuove diverse iniziative di solidarietà e di promozione sociale cercando di tenere insieme segmenti del tessuto socioeconomico del territorio. In quest’ottica il Comune è promotore come capofila di alcuni progetti rilevanti, tra tutti quello di Agricoltura Sociale che coinvolge molti comuni della nostra provincia, più di 20 aziende agricole, enti di formazione e soggetti del terzo settore. Il Progetto di Agricoltura Sociale ha l’obiettivo di creare opportunità di inserimenti lavorativi e di attività di promozione sociale in agricoltura, ma ha anche come obiettivo, ormai concretizzato, di consolidare una rete tra soggetti diversi ma con finalità comuni. Questo network realizzato con Agricoltura sociale ha permesso oggi di realizzare l’incontro tra aziende agricole, soggetti del terzo settore come la Fondazione l’Ancora Onlus e le fasce deboli coinvolte dalle loro strutture. Abbiamo ritenuto di coinvolgere in quest’occasione proprio le strutture di accoglienza della Fondazione in quanto oggi accolgono persone seguite dal Comune che per varie ragioni vivono in una condizione di difficoltà come i minorenni soli o le famiglie in condizione di emergenza abitativa».