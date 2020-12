Loano, dai Lions 2.500 euro di buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Questo pomeriggio il presidente del Lions Club Loano-Doria, Massimo Telese, ha consegnato al sindaco di Loano Luigi Pignocca e al vice sindaco con delega alle politiche sociali Luca Lettieri buoni spesa (per un valore complessivo di 2.500 euro) da distribuire ai cittadini maggiormente in difficoltà per il tramite dei servizi sociali comunali. Alla consegna erano presenti anche l'assessore Enrica Rocca ed il consigliere comunale Luana Isella.

“Purtroppo – ricorda Telese – sono ancora molti, troppi i loanesi che, a causa delle conseguenze della pandemia, sono stati costretti a rivolgersi ai servizi sociali comunali per avere sostegno e aiuto. Alla luce di questa situazione, i soci del Lions Club Loano-Doria hanno deciso di mettersi ancora a disposizione della propria comunità e di acquistare buoni spesa che, ne siamo certi, potranno alleviare le sofferenze di tanti nostri concittadini. Se sarà possibile, nei prossimi mesi cercheremo di mettere in atto altre iniziative simili”.

Il sindaco Pignocca afferma: “Questa ennesima dimostrazione di generosità da parte del Lions Club consentirà di dare un ulteriore aiuto ai loanesi più bisognosi. Purtroppo il protrarsi dell'emergenza sanitaria ha aggravato le condizioni delle fasce più deboli della popolazione, per le quali è necessario mettere in atto concrete azioni di sostegno e aiuto. Ringraziamo i Lions per l'importante donazione e per le tante attività al servizio della nostra comunità”.

Il vice sindaco con delega ai servizi sociali Luca Lettieri ricorda che “proprio per andare incontro alle necessità delle persone messe in difficoltà dall'emergenza da Covid-19 abbiamo deciso di riaprire i termini del bando per la richiesta di buoni spesa. I fondi a disposizione ammontano a circa 90 mila euro. Inoltre, è ancor attivo il conto corrente appositamente aperto e sul quale i cittadini hanno effettuato donazioni di denaro da destinare ai loanesi in stato di bisogno. Invitiamo quanti ne hanno la possibilità ad effettuare una donazione, anche minima”.

La donazione odierna fa seguito a quella, pari a 1.600 euro, effettuata lo scorso mese di aprile.