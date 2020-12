Impiantato al San Paolo di Savona il primo pacemaker in Liguria senza fili

L'emergenza Covid ha rivoluzionato la sanità italiana, ma, nonostante gran parte dello sforzo medico sia rivolto all'emergenza pandemica, l'Asl 2 non dimentica l'attenzione verso le altre patologie. E lo ha fatto con innovazione.

Lo scorso 18 dicembre è stato impiantato per la prima volta in Liguria, presso la Cardiologia dell’ospedale San Paolo di Savona diretta dal dottor Pietro Bellone, un pacemaker senza fili Micra AV a doppia camera. Si tratta di uno strumento della grandezza di una piccola capsula posizionato direttamente all’interno del ventricolo destro del cuore senza alcuna incisione sul torace.

"E' dispositivo rivoluzionario nella stimolazione cardiaca, rilasciato attraverso un catetere che arriva fino dentro il cuore e, grazie a minuscole ancore, è in grado di rimanere agganciato alla parete dell’organo" spiegano dall'azienda sanitaria savonese.

Ad eseguire con successo l’intervento è stata l’equipe coordinata dal dottor Francesco Pentimalli, responsabile della Struttura Semplice di Aritmologia dell’Ospedale San Paolo di Savona, composta inoltre dai dottori Matteo Astuti, Luca Bacino e Stefano Cornara.

"Questo pacemaker - continua Asl nella sua nota - è particolarmente indicato nei soggetti con pause patologiche del ritmo cardiaco o con blocchi atrio-ventricolari che necessitano di stimolazione ventricolare guidata dall’atrio, e offre una soluzione molto importante per quei pazienti che non possono impiantare un dispositivo tradizionale, poiché hanno avuto in passato episodi di infezione".

Rispetto al pacemaker tradizionale, che normalmente viene posizionato in una tasca sottocutanea sotto la clavicola con gli elettrocateteri che dalle vene del torace arrivano al cuore, il Micra viene invece inserito con un catetere venoso temporaneo attraverso la gamba e impiantato direttamente nel muscolo cardiaco, al quale viene “ancorato”. La procedura consente di azzerare il rischio di infezione, che negli anni può colpire la tasca sottocutanea a causa della presenza degli elettro-cateteri. Inoltre, il dolore post-operatorio è praticamente nullo, poiché non viene effettuato alcun taglio chirurgico. E’ presente solo un grosso punto a livello dell’inguine destro, che viene rimosso dopo qualche giorno senza lasciare alcuna cicatrice.

A differenza dell’impianto di un pacemaker standard, il paziente non ha limitazioni post-operatorie e può subito riprendere la mobilità degli arti superiori, con conseguente riduzione dei tempi di ospedalizzazione.

Per il trattamento delle aritmie cardiache, nell’Ospedale San Paolo di Savona vengono effettuati oltre 400 interventi l’anno: “Si tratta di una procedura non particolarmente complessa rispetto a molte eseguite presso il nostro centro, ma richiede comunque un elevato livello di specializzazione. Da alcuni anni l’Ospedale San Paolo è diventato protagonista nel trattamento delle aritmie cardiache - come spiega il dottor Pietro Bellone - Grazie alle nuove attrezzature e alla nuova strumentazione acquisita, oggi è possibile eseguire queste procedure sofisticate con maggiore facilità ed efficacia”.

L’apertura della nuova “Sala ibrida” condivisa con la radiologia interventistica permetterà di ampliare ulteriormente l’offerta della Cardiologia del San Paolo, consentendo quindi una riduzione degli spostamenti dei pazienti verso altre regioni.