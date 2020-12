Savona, ispezione della Guardia Costiera a bordo della nave Soraya: imbarcazione detenuta per gravi irregolarità

Nella giornata odierna, nell’ambito dei controlli di sicurezza della navigazione e di tutela della vita umana in mare, la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Savona ha detenuto la M/n Gouraya, battente bandiera dell'Algeria, ormeggiata al porto commerciale di Savona, per gravi non conformità ai sensi delle Convenzioni internazionali che regolano il trasporto marittimo tra le quali il malfunzionamento di alcuni apparati fondamentali per la sicurezza della navigazione e dotazioni necessarie da utilizzare in caso di emergenze in mare.

La nave detenuta potrà lasciare il porto di Savona solo quando tutte le irregolarità saranno risolte e dopo un’accurata ispezione, da parte delle autorità preposte, alle procedure interne relative al sistema di gestione dell’unità navale.