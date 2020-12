Due Daspo di 48 ore per due cittadini marocchini di 35 e 45 anni, sanzionati inoltre per stato di ebrezza molesta.

Questo l'esito dell'intervento della polizia locale di Savona nella zona di piazza Maestri dell'Artigianato dopo diverse segnalazioni dei cittadini.

In quella zona come in Via Servettaz sono intervenuti gli agenti per allontanare alcune persone che avevano creato assembramenti.

I due sanzionati sono stati segnalati alla Prefettura.