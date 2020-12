Le funzioni religiose natalizie al tempo del Covid: cambiano gli orari nella parrocchia di Gorra e Olle

Si adegueranno alle esigenze relative al contrasto della pandemia le funzioni religiose in questo periodo di festività natalizie nelle parrocchie di Gorra e Olle.

Nel pieno rispetto delle norme attualmente in vigore, come quelle del coprifuoco alle ore 22 e del distanziamento interpersonale, saranno rivoluzionati gli orari delle celebrazioni.

Dal 16 dicembre scorso, alle 18 di ogni giorno si sta portando avanti la tradizione quattrocentenaria della “novena di Natale”, inaugurata a Milano nel diciassettesimo secolo per conto dei padri vincenziani, che terminerà il 24 sera, sempre alle 18 con la Messa vespertina della Vigilia. Questa sarà in particolar modo dedicata agli anziani in modo da scaglionare la partecipazione alle solennità onde evitare che qualcuno debba rimanere al di fuori delle chiese visto il necessario contingentamento degli accessi con circa 60 posti a sedere, con l'eccezione per i conviventi nello stesso nucleo familiare.

Alle 20.30 invece sarà celebrata da don Grasso la Messa Solenne della notte e al canto del “Gloria” verrà svelato il bambinello, quest'anno proveniente dalla parrocchia di Olle. “Un segno di vicinanza ai fedeli ollesi, visto che quest'anno, a causa dei lavori di restauro che prenderanno il via prossimamente non avranno alcuna cerimonia religiosa nella loro chiesa parrocchiale”.

Restauro che invece si è già concluso per il crocefisso del 1750 attribuito al Maragliano posto sull'altare maggiore di Gorra, che verrà svelato proprio durante la messa della notte, il quale sarà esposto ai fedeli fino all'epifania in un luogo dedicato della chiesa e poi sistemato sull'altare.

Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre invece le Sante Messe saranno celebrate alle ore 10.30, sempre nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

Tutte le celebrazioni delle feste natalizie fino al termine dei restauri nella parrocchia di Olle, saranno celebrate nella chiesa di Gorra dove momentaneamente è stata trasferita la statua della decollazione di San Giovanni, anch'essa in attesa di restauro, e alla quale i fedeli sono particolarmente legati.

Nonostante le difficoltà organizzative inoltre non mancherà il tradizionale presepe nella frazione finalese. Marika, Anna, Sara, Simone e Paolo ne hanno allestito una forma seppur ridotta nel presbiterio dell'altare di San Giuseppe che sarà inaugurata sempre la sera del 24 dicembre: "Abbiamo voluto farlo per dare un segno alla popolazione, e ci siamo riusciti rispettando sempre le regole attualmente in vigore".