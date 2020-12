Millesimo, la minoranza attacca: "La giunta Picalli vuole 'ingabbiare' i bambini nei parchi gioco"

Il gruppo consiliare Diventiamo Sindaco commenta: "Nonostante le nostre rimostranze già espresse in occasione dei Consigli comunali nei quali l'amministrazione comunale aveva esplicitato la volontà di 'ingabbiare' i bambini nelle aree giochi di Millesimo, con grande rammarico e preoccupazione, abbiamo scoperto di non essere riusciti a convincere la giunta a tornare sulle proprie decisioni".

"Nel progetto per la nuova viabilità lungo via Trento e Trieste, sul quale già molti millesimesi hanno sollevato le loro perplessità, è stata inserita la posa di recinzioni metalliche alte più di 2 metri lungo il perimetro dei giardini di Santa Maria Extra Muros e Parco dei Piani: un intervento, nell'ordine dei 50.000 euro di spesa, necessario, a parere della Giunta, per garantire un aumento della sicurezza all'interno delle aree nonostante l'installazione di telecamere messo in atto dalle precedenti amministrazioni e il potenziamento della polizia municipale avviato dall'attuale".

"Dopo aver provato più volte, nelle sedi opportune, a fermare questo scempio, ora chiediamo pubblicamente l'aiuto di tutti quei millesimesi che non ci stanno a vedere deturpare, con recinzioni di ferro alte più di 2 metri, due aree particolarmente vissute e nelle quali tanti di noi hanno ricordi indelebili (immaginate le foto del vostro matrimonio con uno sfondo di sbarre come nella foto che è stata allegata al progetto)".

"Chiediamo a tutti di fare sentire la propria voce direttamente al sindaco e alla Giunta. Non c'è molto tempo: i lavori sono previsti nel prossimo mese di aprile. Fermiamo questo inutile spreco di denaro pubblico. Fermiamo questo follia" conclude il gruppo Diventiamo Sindaco.