Calizzano, l'appello della Croce Azzurra: "Abbiamo un’estrema necessità di volontari"

Abbiamo bisogno di volontari. Questo l'appello lanciato lanciato nei giorni scorsi dal presidente della Croce Azzurra di Calizzano Elio Marta.

"Come presidente mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente tutti i nostri militi volontari, per il grande senso di responsabilità dimostrato in questo drammatico momento di pandemia, che ha pesantemente colpito anche la nostra comunità calizzanese. Militi che, nonostante la grande preoccupazione c la paura di affrontare i servizi con l'ambulanza, sono sempre stati pronti a portare aiuto a chi ha avuto bisogno" scrive nella lettera.

"In questo momento, siamo rimasti davvero in pochi e ci troviamo quindi in grandissima difficoltà, perché ogni milite deve coprire un numero elevato di turni durante la settimana. In presenza di numerosissimi turni scoperti, è solo con il nostro direttore dei servizi Carlo Briozzo e il nostro responsabile mezzi, Ottavio Canale, disponibili notte e giorno, che riusciamo a garantire il servizio di pubblica assistenza al nostro paese. Uno speciale ringraziamento deve essere rivolto a entrambi!".

"Rivolgo quindi un appello a tutti i calizzanesi e, in particolare, a chi è già stato milite in questi anni, per segnalare che abbiamo un’estrema necessità di volontari, sperando che qualcuno che ha un po' di tempo libero da dedicare durante la sua giornata potrà darci il suo contributo. Ricordo che anche la copertura di uno o due turni al mese può rivelarsi preziosissima" conclude il presidente Marta.