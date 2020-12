Il 2020 volge al termine, il bilancio delle attività di Accademia Kronos

Nonostante le avversità che ci ha portato l'anno che sta finendo i volontari di Accademia Kronos del Ponente ligure sono stati costantemente presenti sul territorio a salvaguardia degli animali e dell'ambiente.

"A inizio anno, con la scoperta dei primi casi di Covid19 in un albergo di Alassio, ci siamo mobilitati per accudire nei suoi bisogni il cagnolino di una signora in quarantena cliente della struttura" spiegano in una nota i volontari.