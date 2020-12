Gli auguri di buon Natale del sindaco di Carcare Christian De Vecchi

In questo 'anno sospeso', non è opportuno tracciare bilanci per ritrovare elementi positivi, da classificare per distinguerli da quelli negativi, è semplicemente opportuno ringraziare.

Ringrazio quindi collettivamente, ogni singolo nostro cittadino per avere avuto un ruolo attivo e riflessivo, per aver avuto e continuare ad avere, fiducia nelle nostre istituzioni locali e nazionali in questo periodo emergenziale quotidiano.

Buon Natale a tutta la comunità dei carcaresi.

Buon Natale a quanti hanno sostenuto finanziariamente il Comune, nonché a tutti coloro che hanno donato per mantenere vivo e vivace il Nostro Paese; per chi ha aiutato a superare le tante situazioni di fragilità.

Buon Natale a tutte le associazioni che si prodigano in un indispensabile lavoro sociale, con tutti i loro volontari che, attivandosi in questo periodo difficile ci hanno aiutati a comprendere, con maggiore intensità, quanto sia importante il loro ruolo nella nostra società.

Buon Natale ai nostri parroci, per la loro instancabile azione a servizio della comunità.

Buon Natale e un grande grazie ai medici, infermieri, ai farmacisti, a tutti gli operatori sanitari, le pubbliche assistenze, la protezione civile, la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine, che in questo difficile anno sono sempre stati in prima linea.

Buon Natale a tutti nostri imprenditori, commercianti e artigiani, che a causa della “pandemia” hanno subito un duro colpo.

Buon Natale al mondo della scuola, i dirigenti scolastici, il corpo insegnanti e tutti gli studenti di ogni ordine e grado.

Buon Natale a tutta l’amministrazione comunale, la giunta, i consiglieri, la segretaria generale, gli operai, i dirigenti e tutti i dipendenti comunali, per aver svolto sempre il proprio ruolo, con professionalità, senso di responsabilità e spirito di servizio a vantaggio di Carcare.

Il sindaco

Christian De Vecchi