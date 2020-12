Casinò online per gli svizzeri di lingua italiana: cosa dovrebbe esserci e cosa offrono

In questo articolo il nostro caporedattore , Sebastian Roth, ha esaminato quali sono le caratteristiche più importanti che dovrebbe avere un casinò online svizzero per gli utenti che parlano in italiano. Si tratta di un articolo in cui vengono analizzate tutte le caratteristiche dei migliori casinò svizzeri.

Quali sono le migliori offerte per i giocatori svizzeri?

Sempre più utenti online di lingua italiana amano scommettere sui casino online in svizzera. Non tutti però riescono a riconoscere fin da subito le caratteristiche che dovrebbero avere tutti i casino online di qualità. Vediamole quindi insieme.

Cosa dovrebbero cercare i giocatori di lingua italiana?

I casinò online in svizzera sono tradotti in più lingue, tra cui l'italiano. Dovrebbero avere anche una buona varietà di gioco, ottimi bonus di benvenuto, una serie di giochi live e una vasta gamma di metodi di pagamento. Altra caratteristica fondamentale è che questi siti debbano necessariamente avere una licenza, quindi dovrebbero essere considerati sicuri e affidabili.

Casino online svizzera: le caratteristiche che dovrebbero avere i migliori casino online

Licenza

Il primo aspetto da considerare in ogni casinò online svizzera è sicuramente la licenza. Nel gioco d azzardo online infatti è fondamentale che i casinò abbiano una licenza valida. I casinò online svizzeri nella maggior parte dei casi hanno una licenza CFMJ, l'unica legale in Svizzera. Tuttavia sono presenti anche molti altri siti di gioco d azzardo con altre licenze, come quella del Curacao o di Malta che sono riconosciute a livello internazionale anche se sono illegali in Svizzera.

Nei casinò di questo tipo è possibile scommettere con soldi veri come in qualsiasi altro casinò, inoltre accettano anche giocatori svizzeri che parlano italiano.

Il sito di scommesse Bahigo è uno dei più famosi in Svizzera nonostante la sua licenza del Curacao.

Affidabilità e sicurezza

I siti di casinò svizzeri devono essere affidabili e sicuri. L'utente deve avere la possibilità di scommettere ad una grande selezione di giochi senza che la sua esperienza venga turbata in alcun modo. Quindi questi siti di giochi d azzardo della svizzera devono possedere dei sistemi di sicurezza SSL in grado di proteggere i dati degli utenti. Ci sono quindi dei sistemi di crittografia che anche nel caso in cui ci fosse un attacco hacker sono in grado di proteggere i dati degli utenti oscurandoli.

Raccolta di giochi

Gli appassionati del gioco d azzardo cercano in questi siti una serie di giochi da casinò con cui divertirsi. Il giocatore deve vivere un esperienza di gioco ottima, per fare questo è necessario che possa scommettere su una vasta gamma di giochi. I giochi più popolari presenti su questi siti sono sicuramente:

Slot machine;

Roulette;

Baccarat;

BlackJack;

Texas Hold'em;

Poker

Tutti i casinò posseggono anche una ricca sezione dal vivo, che permette di giocare con dei croupier in carne ed ossa.

Metodi di pagamento disponibili

Sui casinò online gli utenti hanno la possibilità di giocare utilizzando una sere di metodi di deposito e prelievo. I migliori casinò accettano oltre ad una serie di tipologie di pagamento anche quelle in criptovalute.

Tra quelli più famosi ci sono:

Mastercard;

VISA;

Maestro;

Paysafecard;

Neteller;

Skrill;

Ecopayz;

Bonifico bancario.

Bonus

I casinò online con licenza svizzera spesso offrono dei bonus senza deposito. I casinò online che offrono questo permettono di scommettere senza depositare neanche un euro. Nei casino online svizzera sono presenti anche numerosi bonus di benvenuto che rendono la modalità di gioco più piacevole.

Il gioco d azzardo è un divertimento che si sta configurando come la migliore scelta per la maggior parte degli svizzeri che non si accontentano dei giochi dei casinò fisici.

La presenza dell'italiano nel supporto e nella versione del sito

Il servizio di assistenza clienti è un aspetto fondamentale dei casinò online. Il servizio di assistenza è uno dei punti di forza che i casinò online svizzeri presentano. Questo servizio del casinò è presente sia in live chat che per email, nonché molto spesso anche per telefono.

Dealer nei casinò live che parlano italiano

Il casinò svizzero deve offrire anche la possibilità di scommettere in una sezione live con dealer italiani. I dealer di casinò online conoscono infatti diverse lingue e riescono ad interagire al meglio con ogni tipologia di utente, tra cui gli italiani.

Conclusione

Abbiamo visto quali sono le caratteristiche che ogni casino online svizzera dovrebbe avere. Se vuoi conoscere quali sono i migliori dai un'occhiata alla seguente pagina: https://it.swiss-casino-now.com/

Informazioni sull'esperto

Sebastian Roth si è laureato in scienze economiche presso l'Università di Lugano, con un anno di master in relazioni internazionali a Ginevra. Scommettitore professionista dal 2005, nel tempo si è specializzato nelle scommesse nei casinò online. Al momento è lui l'Editore di CasinoNow, attraverso la sua esperienza è in grado di testare prima e recensire poi ogni aspetto dei casinò online. Aggiorna continuamente le informazioni riguardo il mondo dei casinò e dà consigli molto utili per i giocatori.