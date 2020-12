Inaugurazione online della mostra "Intimo di Rainer Kriester"

Palazzo San Siro, antica dimora situata nel cuore dell’Albenga millenaria, oggi Polo d’arte e di accoglienza grazie alla sapiente ristrutturazione dell’architetto Annamaria Vercellino, ha aperto ieri virtualmente le sue antiche porte a tutti coloro che vorranno visitarlo, regalando ai propri visitatori una autentica suggestione, la mostra “Intimo | Rainer Kriester”.

Si possono vedere per la prima volta le opere che il grande scultore tedesco Rainer Kriester conservava nella sua abitazione privata sita nel Castellaro di Vendone, circa trenta chine e una decina di sculture in marmo e pietra che evocano il fascino monumentale e suggestivo del lavoro dell’artista tra le antiche mura medievali di Palazzo San Siro. In attesa di potere godere direttamente della bellezza delle opere e del loro contesto, l'esposizione è visitabile on line cliccando sui principali social "Palazzo San Siro" a partire da giovedì 24 dicembre 2020.

La mostra, curata da Giuliano Arnaldi per il Centro Studi Rainer Kriester di Berlino, è visitabile su appuntamento chiamando il numero fisso/mobile 0182 630233/347 385 9284 a partire dal 6 gennaio prossimo, nel doveroso rispetto delle norme anti Covid.