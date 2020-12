Paolo Erre, referente Lega sezione "Borghetto S.S./Val Varatella", traccia un bilancio del semestre di competenza

"Con l’approssimarsi della fine di questo particolare 2020 ed in qualità di referente territoriale della Lega Salvini Premier, sezione “Borghetto S.S./Val Varatella”, credo sia giusto tracciare un bilancio del semestre di competenza andando a ricordare l’attività svolta durante questo intenso periodo". Cosi commenta in una nota Paolo Erre.

"L’elenco delle molteplici iniziative realizzate dai nostri iscritti e simpatizzanti, non può che iniziare dalla complessa e anomala campagna elettorale regionali 2020. Una tornata elettorale svoltasi in piena estate che, pur risultando particolarmente impegnativa (vedi i numerosissimi gazebo in collaborazione con le vicine sezioni di Loano e Pietra Ligure, i vari incontri coi candidati consiglieri, le serate evento, fino alla propaganda porta a porta), alla fine, si è dimostrata molto gratificante".

"Premiandoci con l’elezione di Brunello Brunetto e Stefano Mai quali Consiglieri Regionali ed imponendo la Lega Salvini Premier quale 1° Partito in Provincia di Savona ed in tutti i comuni di competenza della Sezione (Borghetto S.S., Toirano e Ceriale). L’impegno per il territorio, che da sempre contraddistingue la Lega Salvini Premier, ha visto in questi mesi l’avvicinamento alla sezione di importanti amministratori locali (vedi il sindaco Giancarlo Canepa del comune di Borghetto S.S. e l’Assessore Denise Aicardi del Comune di Toirano oltre alla conferma del consigliere comunale Fabrizio Dani a Ceriale), che sempre di più si riconoscono nei valori del nostro Movimento e nella scrivente Sezione. Attenzione particolare è stata posta al capitolo Comunicazione & Social Media".

"La sezione infatti, è stata presente con puntuali comunicati stampa sulle varie tematiche locali e le molteplici iniziative organizzate. Allo scopo di avvicinarci maggiormente al sempre più numeroso popolo dei Social, è stata recentemente realizzata la nuova pagina Facebook “Lega Salvini Premier – Borghetto S.S./Val Varatella” (legasalviniborghetto@gmail.com)".

"In ultimo, ed è notizia di questi giorni, è stata organizzata nelle cittadine territoriali di competenza (Borghetto S.S,, Toirano e Ceriale), la 1° Colletta Alimentare con numerosi pacchi natalizi di generi a lunga conservazione destinati alle famiglie dolorosamente colpite da questa pesante crisi economica e sociale".

"Concludo ringraziando i nostri vertici e rappresentanti (dal Segretario Regionale On. Rixi, al Referente Provinciale Sen. Paolo Ripamonti e l’On. Sara Foscolo) sempre disponibili e prodighi di consigli ma soprattutto, gli iscritti alla Lega Salvini Premier, sezione “Borghetto S.S./Val Varatella”, quali veri protagonisti per le future sfide che ci attenderanno" conclude.