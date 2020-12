CuturaIdentità Genova cresce: aderiscono Alberto Rosselli, Maurizio Gregorini Roberto Pecchioli e Giuseppe Murolo

Il coordinamento provinciale di Genova di CulturaIdentità, associazione fondata nel 2018 da Edoardo Sylos Labini, attore, autore, regista ed editore, che unisce realtà associative e operatori culturali su tutto il territorio nazionale nella direzione della difesa, della promozione e della diffusione dell’Identità italiana e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico, e che edita il mensile omonimo, si allarga con l'adesione della storica rivista telematica “StoriaVerità”, diretta dal saggista e giornalista Alberto Rosselli, del Cultural Services Manager del Comune di Genova Maurizio Gregorini, del saggista Roberto Pecchioli e di Giuseppe Murolo, presidente dell’associazione politico culturale “Tradizione e Libertà”, oltre le iniziali adesioni di Rodolfo Vivaldi, presidente della rete di associazioni “Domus Cultura”, della scrittrice Miriam Pastorino, dell’artista e scrittore Dionisio Di Francescantonio, della ideatrice del progetto “Donne in Luce” Francesca Roberta Dall’Acqua, del musicista sperimentale e polistrumentista Stefano Bertoli e dell’architetto Riccardo Forte, dottore in ricerca in Storia dell’Architettura Moderna e Contemporanea all’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il coordinamento provinciale genovese di CulturaIdentità è diretto dall’editore e saggista Andrea Lombardi, che spiega in una nota:

“Siamo enormemente felici che in questo periodo così tormentato per l’Italia e per Genova ci siano così tanti e tante genovesi, personalità della cultura, dell’arte e cittadini amanti del Bello e della storia della propria città e della propria nazione che vogliano mettersi in gioco aderendo a CulturaIdentità, e la risposta alle nostre prime iniziative, come la campagna nazionale di sensibilizzazione "Il contagio della cultura non uccide: riaprite i musei", ci fa da sprone per affrontare il 2021 con una serie di interessanti iniziative culturali, partendo dalla presentazione del pamphlet Contro la Folla – Il tempo degli uomini sovrani di Emanuele Ricucci e con prefazione di Vittorio Sgarbi, libro necessario per superare il "Sovranismo" nell’ottica di un nuovo Umanesimo, e il documentato saggio Iconoclastia di Emanuele Mastrangelo e di Enrico Petrucci, primo libro italiano sulla cosiddetta "Cancel Culture" e l’attacco globalista al patrimonio culturale occidentale e ai suoi monumenti, tra i quali quelli dedicati al grande navigatore Cristoforo Colombo, la cui memoria è aggredita dal politicamente corretto e da una visione manichea e antistorica del nostro passato e degli uomini che lo hanno animato”. “CulturaIdentità sta crescendo fortemente in tutta Italia”, termina Lombardi, “nelle ultime settimane sono stati creati decine di nuovi coordinamenti provinciali”.