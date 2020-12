Giglio Group dona stelle di cioccolata dell'Ail alle comunità caritatevoli italiane

Giglio Group S.p.A, e-commerce media company 4.0 leader mondiale in export digitale delle eccellenze del Made in Italy, ha fatto una doppia donazione in questo Natale colpito dalla pandemia del Covid: ha acquistato 270 stelle di cioccolata al latte “Sogni di Cioccolato” dell’AIL, l’Associazione italiana per la ricerca contro leucemie linfomi e mieloma, e le ha donate alle comunità che si occupano di carità sul territorio nazionale, da Nord a Sud.

Alessandro Giglio, Presidente di Giglio Group, dichiara: “Invece di fare gli omaggi a clienti e fornitori, in questo Natale così difficile a causa del Covid per moltissime famiglie italiane, specie quelle più povere, abbiamo preferito fare una donazione aziendale natalizia a favore dell’AIL, che da anni si occupa di ricerca per sconfiggere gravi malattie, e a favore delle comunità italiane che offrono cibo ai poveri. Un nostro piccolo contributo per la ricerca e, contemporaneamente, per rendere un po’ più dolce questo Natale così particolare”.