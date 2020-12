Genova - A causa di un cortocircuito un incendio è divampato in un appartamento in via del Manzasco, a San Fruttuoso a partire da un frigorifero.

I pompieri sono intervenuti dietro segnalazione dei vicini di casa, allertati dall'odore di bruciato. Per fortuna non si sono registrati feriti o intossicati, anche perché i padroni di casa non erano nell'abitazione. L'appartamento è stato dichiarato inagibili, ma il resto del palazzo on è stato evacuato.