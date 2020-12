Buon Natale dal Molo 8.44 di Vado Ligure: gli orari e le chiusure durante le feste

È stato senza dubbio un anno che non dimenticheremo: un anno che ci ha messi alla prova, chiedendoci di sacrificare relazioni e vita sociale e di rinunciare alla spensieratezza.

Abbiamo imparato a vivere in un nuovo modo per tutelarci e per tutelare i nostri cari, ma l’amore che ci unisce, i nuovi progetti che stanno prendendo vita e il desiderio di tornare alla nostra felice quotidianità sono più forti di qualsiasi pandemia. Ecco i nostri auguri: poter respirare, per questo Natale, un po’ di quella spensieratezza che ci manca da mesi e poter vivere, nel 2021, 365 sereni giorni di convivialità e successi personali.

Lo Staff de Il Molo 8.44 vi augura quindi di trascorrere delle piacevoli feste natalizie, ricordandovi che nei suoi negozi sono in corso numerose promozioni e offerte.

Qui sotto riportiamo gli orari e le chiusure del periodo natalizio:

25-26 Dicembre: tutto chiuso

27 Dicembre: aperti Coop, Decathlon, Arcaplanet, Acqua & Sapone, Toys e Lindt; bar e ristoranti permangono chiusi.

28-29-30 Dicembre: tutti i negozi sono aperti; bar e ristoranti permangono chiusi.

31 Dicembre: aperti Coop (fino alle 19), Decathlon (fino alle 18), Arcaplanet, Acqua & Sapone (fino alle 18), Toys e Lindt; bar ristoranti chiusi.

1 Gennaio: tutto chiuso

2-3 Gennaio: sono aperti Coop, Decathlon, Arcaplanet, Acqua & Sapone, Toys; bar ristoranti permangono chiusi.

4 Gennaio: tutti i negozi sono aperti; bar e ristoranti permangono chiusi.

5-6 Gennaio: sono aperti Coop, Decathlon, Arcaplanet, Acqua & Sapone, Toys e Lindt; bar e ristoranti permangono chiusi.