Bimbo chiede ai genitori panettoni da regalare ai bisognosi: i City Angels di Savona lo aiutano nella "missione" di Natale

Federico, ragazzo savonese di 11 anni, ha chiesto come regalo di natale ai suoi genitori dei panettoni e pandori da poter donare a chi è in difficoltà. Ha quindi contattato i City Angels Savona, coordinati dalla volenterosa Danila Benincà, nome di servizio Red, per accompagnarli nel consueto giro di distribuzione dei pasti ai bisognosi. Federico ha potuto distribuire personalmente una ventina di dolci natalizi ai senzatetto e vedere la loro gioia nel ricevere questo dono inaspettato.

I City Angels sono un gruppo apolitico e di volontariato, che con il motto "solidarietá e sicurezza" aiuta tantissime persone in tutta Italia e, a breve, si terrá il corso a Savona per entrare in questo straordinario gruppo (per informazioni +39 340 927 4736).