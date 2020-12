Coronavirus, cresce il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi casi in Liguria (10,77%). Ma è boom di guariti (1.607)

Nel giorno in cui le prime dosi di vaccino hanno valicato le Alpi per giungere dallo stabilimento belga della Pfizer, azienda che per prima ha avuto il via libera dall'EMA per l'uso del suo antidoto, per giungere allo Spallanzani di Roma che a sua volta distribuirà le preziose fialette nel resto d'Italia, torna a crescere in Liguria il rapporto tra nuovi casi tamponi effettuati.

Sono 445 i nuovi positivi in Covid su 4.130 tamponi molecolari, pari al 10,77% del totale, mentre ieri la percentuale era del 7,09%.

Nella provincia di Genova sono stati 236 i casi di positività riscontrata, di cui 177 in Asl 3 e 59 in Asl 4. Nella provincia di Imperia (Asl 1) 33; a Genova Savona (Asl 2) 106; mentre a La Spezia (Asl 5) sono 69. Non riconducibili alla residenza in Liguria solamente 1.

Nel bollettino odierno, inoltre, sono stati segnalati 11 decessi registratisi dal 18 al 24 dicembre.

Totale tamponi effettuati: 693.519 (+ 4.130)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 145.443 (+2.416)

Totale positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 58.971 (+445)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.806 (-1.173)

Casi per provincia di residenza:

Imperia - 421 (-46)

Savona - 1.062 (-46)

Genova – 3.115 (-703)

La Spezia - 804 (-291)

Residenti fuori regione o estero – 158 (-36)

Altro o in fase di verifica – 246 (-49)

Totale - 5.806 (-1.173)

Ospedalizzati: 724 (-24) | 64 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 49 (-6) | 4 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 121 (-1) | 13 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 207 (-12) | 27 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 1 (-) | nessuno in terapia intensiva

Galliera - 89 (+2) | 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 67 (-2) | 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 74 (-3) | 5 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 118 (-) | 5 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.942 (-265)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 50.323 (+1.607)

Decessi: 2.842 (+11)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.026 (-18)

Asl 2 - 686 (+38)

Asl 3 - 2.712 (-193)

Asl 4 - 587 (-16)

Asl 5 - 679 (+32)

Totale - 5.690 (-157)