Deceduto l'uomo recuperato in mare a Savona: presumibilmente un malore la causa del decesso

Sono terminate le operazioni di soccorso di un uomo recuperato in mare nei pressi del molo di via Cimarosa a Savona.

Purtroppo i Vigili del fuoco, la Guardia Costiera dal mare e gli agenti del commissariato di Polizia di Savona, nonostante l'intervento tempestivo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Ignote le cause: potrebbe trattarsi di un fatto accidentale, legato a un malore. Pare infatti che l'uomo, riconosciuto da alcuni passanti del quartiere, amasse nuotare in mare. Il tuffo di oggi gli è però risultato fatale. Alle 11.45 è arrivato il Medico Legale per ricostruire i fatti.

L'uomo, L B., 72 anni, dopo una segnalazione di alcuni passanti che lo avevano visto in mare, è stato recuperato da un Vigile del fuoco nello specchio acqueo antistante via Cimarosa, nei pressi dei BagniArci, era in costume e aveva un fischietto con sé. Il corpo non presenta alcun segno di violenza o lesione accidentale, per cui il medico legale ha ipotizzato che il decesso possa essere avvenuto per un annegamento.