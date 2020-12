Sospensione mutuo prima casa: tutte le novità degli ultimi giorni sulla disciplina speciale del fondo Gasparrini

Hai sentito parlare della sospensione mutuo prima casa? Devi sapere che è stata prorogata totalmente per il 31 dicembre 2021. Sul tema della sospensione mutuo prima casa devi sapere che è stato approvato dal Fondo Gasparrini ed è riservato per una grande categoria di lavoratori. Vediamo ora su cosa si basa la sospensione dei mutui prima casa e cosa ha deciso in concreto il Senato per questo fondo Gasparrini.

Questa norma Di Ristori è stata approvata direttamente dal Senato. Differenti sono le regole che sono state messe a punto per una modifica nell'impianti in termini di decreto legge e sono state anche elaborate dalle rispettive Commissioni Bilancio e Finanze. La legge prevede che vengano destinati 11 milioni a ciascuna Regione come eventuale contributo nonché supporto economico per ciascuna attività lavorativa che hanno risentito all'emergenza del Covid 19, prevedendo anche un contributo di 180 milioni di euro anche per la riduzione relativa a bollette elettriche a uso non domestico, e un vero e proprio incremento che parte da 390 milioni di euro e destinati al fondo per il settore pubblico locale e regionale, con l'opportunità anche di integrare i NNc e i bus di tipo privato, con l'intento di potenziare ogni tipo di trasporto scolastico. Questo contributo vale mezzo milione di euro ed è destinato prevalentemente a ciascuna famiglia di pescatori che sono stati sequestrati nella città della Libia.

La scelta delle commissioni e i mutui prima casa

Le rispettive commissioni di Bilanci e Finanze, si sono riunite al fine di dichiarare un delibera, e tale provvedimento, cercando anche di porre in questione anche i decreti di tipo bis, ter e quarter. Di seguito è stata istituita la sospensione delle rate dei mutui sulla casa ed è stata prorogata al 2021 , in cui le relative commissioni di bilancio e finanze, hanno deciso di approvare delle modifiche ai decreti di legge con proroga di un anno e con il blocco immediato dei rispettivi versamenti di ciascuna banca,e ciò comporta che questo venga eseguito dalla prima rata che è un scadenza , fino alla data in cui si presenterà una nuova domanda.

Ecco queste sono le informazioni necessarie in materia di sospensione mutui, se anche tu ti trovi nella stessa situazione sappi che c'è stata una proroga per questa disciplina, così deciso e approvato pochi giorni fa. Ogni decreto è stato approvato nelle ultime settimane con approvazione definitiva. Per eventuali suggerimenti e accortezze, le banche che operano in materia, possono darvi le giuste informazioni e pecche su dubbi in merito al tema tanto discusso. Ai giorni d'oggi, questo problema si è verificato a seguito di una brutta pandemia senza precedenti, che ad ognuno sta mettendo in croce differenti attività, e soprattutto sta creando gravi disagi anche a livello economico finanziario, proprio come il caso dei sospensione mutui prima casa. La pandemia si sta facendo sentire sopra ogni vertice e settore, e si spera che presto tutto possa calmarsi nel miglior dei modi e che si concluda con una certa stabilizzazione definitiva.