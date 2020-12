Unioncamere, nei primi nove mesi di quest'anno segno positivo per le imprese edili liguri

Un segno positivo di 113 imprese nel settore costruzioni in Liguria nei primi nove mesi di quest'anno: il dato emerge dal 'Cruscotto delle imprese' pubblicato da Unioncamere, il saldo positivo emerge dalla differenza tra le nuove iscrizioni fino al 30 settembre 2020 che sono state 1097 e le cessazioni non d’ufficio per lo stesso periodo cioè 984.



“È il segnale di una leggera ripresa – spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria – ma non può bastare: i lavori nelle scuole ma anche i primi effetti sul superbonus hanno saputo dare al nostro settore un po’ di sollievo ma non può bastare: sono ancora tantissimi i disoccupati nella nostra regione e ci aspettiamo che ci sia un coinvolgimento diretto dei nostri lavoratori edili in quelli che saranno i grandi interventi che riguarderanno la nostra regione”.



“Non solo le grandi opere, - prosegue Tafaria - ma penso anche al grande piano sul centro storico di Genova dove per primi la Cisl e la Filca hanno posto l’attenzione sul fatto che i lavoratori edili della nostra regione sia coinvolti diventando strategici per questa importante riqualificazione; è necessario sempre più il dialogo con le organizzazioni sindacali per avviare un confronto con le istituzioni e le associazioni datoriali”.



“Ci sono tanti progetti in cantiere – conclude Tafaria - e chiediamo che si proceda con la clausola di salvaguardia occupazionale per dare una risposta concreta ai tantissimi lavoratori edili liguri disoccupati che possono dare un contributo importante con le loro competenze e professionalità”.