Addio Mimmo Filippi, il ricordo di Marco Ravera (Rete a sinistra Savona)

Marco Ravera, capogruppo di Rete a Sinistra in consiglio comunale a Savona, attraverso un post su Facebook commemora così Mimmo Filippi: "Questa foto mi è sempre piaciuta. Mi ritrae con Mimmo Filippi in una stretta di mano che sintetizza simpatia e complicità.

Ieri Mimmo, all'anagrafe Giampietro, è morto dopo una lunga malattia. Ho mille ricordi da quelli più politici, nel mio primo periodo da Segretario di Rifondazione lui era il nostro assessore provinciale, benché indipendente, a quelli più personali, come un viaggio in macchina con Armando Codino alla volta di Ceriale per presentare il Piano provinciale dei rifiuti che Mimmo aveva redatto.

In tempi recenti ci siamo sentiti su alcune questioni comunali e ricordo con emozione un suo intervento che lessi in Consiglio. La terra ti sia lieve Mimmo".