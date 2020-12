Lutto nella comunità di Cengio. E' mancato all'età di 60 anni il geometra Marino Meistro, amministratore di condomini e titolare della "Programma S.a.s.".

Molto conosciuto in Val Bormida per sua attività professionale, era stato più volte candidato nelle file del centrodestra come consigliere comunale e provinciale. Un mese fa aveva perso la mamma Edda.

I funerali si svolgeranno lunedì 28 dicembre, alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di San Nicolao a Cengio Rocchetta.