Noi per Savona ricorda Mimmo Filippi: "Una persona fuori dall'ordinario"

Noi per Savona ricorda Mimmo Filippi: "Non è facile in un comunicato parlare di un amico che se ne è andato, soprattutto se si tratta di una Persona fuori dall'ordinario come è stato Mimmo Filippi. Tecnico assai autorevole, ebbe in tutti i settori di sua competenza una visione generosa e lungimirante, in anticipo sui tempi. Fortemente impegnato in Politica e nel Sociale curò con grande sensibilità ambiti fondamentali: il lavoro come strumento di crescita personale e sociale, i problemi delle Periferie del mondo e delle nostre, il rispetto per la bellezza del Creato, la passione per la montagna, la passione per gli amici. Non si è mai tirato indietro davanti alle responsabilità, anche a costo di scelte impopolari, sempre coraggioso e coerente. E'stato un privilegio per noi poterlo conoscere e frequentare. Memorabili le gite in montagna sotto la sua guida. Ed è stato un onore per "Noi per Savona" averlo avuto come sostenitore e addirittura come candidato alle Comunali nelle ultime tornate elettorali.

Non lo si poteva classificare tra i "vecchi del Gruppo", perché sempre vivace sollecitatore di interventi e iniziative mirati a un futuro lontano. La sua cultura politica e professionale, la sua energia, la sua sincerità ci hanno aiutato e indirizzato in tante scelte.

Lo vogliamo ricordare con la stima e con l'affetto che, amico insostituibile, si è meritato.

Addio Mimmo. E un grazie immenso per tutto quello che ci hai regalato."